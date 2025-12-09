'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

Haberler

Güncelleme:
'Gelinim Mutfakta' ile geniş kitleler tarafından tanınan fenomen kayınvalide Besime Ekici'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Yarışmada sergilediği otoriter tavrı ve açık sözlü kişiliğiyle izleyicilerin gönlünde yer edinen Ekici'nin ölüm haberini gelini Gülcan Ekici, 'Kayınvalidem Bessey Ekici Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur' sözleriyle duyurdu.

  • Besime Ekici hayatını kaybetti.
  • Besime Ekici'nin ölüm haberi gelini Gülcan Ekici tarafından sosyal medyada duyuruldu.
  • Besime Ekici'nin cenazesi Erenler Camii'nden kaldırılacak.

'Gelinim Mutfakta'ya gelini Gülcan Ekici ile birlikte katılan Besime Ekici, yarışmada sergilediği kendine özgü üslubu ve güçlü duruşuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Malatya'da ailesiyle birlikte restoran işleten Ekici, hem mutfak becerileri hem de net tavırlarıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.

ÖLÜM HABERİNİ GELİNİ DUYURDU

Fenomen kayınvalide Besime Ekici ile ilgili üzen haber geldi. Ekici'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Üzücü haberi, gelini Gülcan Ekici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ekici, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kayınvalidem Bessey Ekici Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Erenler Camii'nden kaldırılacaktır."

Paylaşım sonrası kısa sürede pek çok başsağlığı mesajı göndererek üzüntülerini dile getirdi. Öte yandan, Besime Ekici'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve bu nedenle hayatını kaybettiği iddia edildi.

500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

asıl filim şimdi başlıyor gelinin mutfakta yarışırken sende mezarda bunun acısını çekeceksin

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ürek'den haber var mı

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİslam İSLAMOĞLU:

Kürek yakında lüreklenir.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıuCube :

Ulan resmi ayarlayan editör kardeş, Fatih ürek yoğum bakımda diye mi o resmi de koydun. Daha çok tıklanır aferim. Allah akıl fikir versin size. ;))

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
