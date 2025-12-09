'Gelinim Mutfakta'nın fenomen ismi hayatını kaybetti! Bu sözlerle duyuruldu

'Gelinim Mutfakta'ya gelini Gülcan Ekici ile birlikte katılan Besime Ekici, yarışmada sergilediği kendine özgü üslubu ve güçlü duruşuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Malatya'da ailesiyle birlikte restoran işleten Ekici, hem mutfak becerileri hem de net tavırlarıyla dikkat çekmeyi başarmıştı.

ÖLÜM HABERİNİ GELİNİ DUYURDU

Fenomen kayınvalide Besime Ekici ile ilgili üzen haber geldi. Ekici'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Üzücü haberi, gelini Gülcan Ekici sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Ekici, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kayınvalidem Bessey Ekici Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın öğle namazına müteakip Erenler Camii'nden kaldırılacaktır."

Paylaşım sonrası kısa sürede pek çok başsağlığı mesajı göndererek üzüntülerini dile getirdi. Öte yandan, Besime Ekici'nin bir süredir kanser tedavisi gördüğü ve bu nedenle hayatını kaybettiği iddia edildi.