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Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN! 15 Aralık Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE!

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Popüler yemek yarışması programı 'Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü canlı yayınla izleyicilerle buluşuyor. Programda yarışan gelinler, en iyi yemeği yapmak için kıyasıya bir rekabet içerisinde. İşte, Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

Gelinim Mutfakta yarışması hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı Gelinim Mutfakta yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği yarışmanın canlı yayın izleme linki araştırılıyor. İşte, Gelinim Mutfakta canlı izleme linki!

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU KİM?

Nursel Ergin 30 Temmuz 1980 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Yetiştirme yurdunda büyüyen Ergin'in 18 yaşında yaptığı evliliğinden Bengü isminde bir kızı bulunmaktadır. Daha önce Cam Kırıkları isimli dizide yer alan Ergin, Kanal D'de Mutfağım adlı yemek programı ile izleyici karşısına çıkmıştı. Ardından Nursel'in Mutfağı programında sunuculuk görevini üstlendi. Günümüzde ise, Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasını sunmaktadır.

GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında saat 13.00'da yayınlanmaktadır.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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