Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yarışması her gün muhteşem lezzetlerle ekrana geliyor. Kıyasıya yarışan gelinler her gün çeyrek altın kazanma fırsatı elde ediyor. Aslı Hünel'in keyifli sunumu ile gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışması 20 Eylül Cuma günü haftanın finalinde büyük bir heyecanla takip edildi. Bu haftanın kazananı ve elenen, izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu?

19 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 19 Eylül 2024 Perşembe günü kim birinci oldu izleyenler tarafından araştırılıyor.

ÇEYREK ALTININ SAHİBİ KİM OLDU?

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta, 19 Eylül 2024 Perşembe günü kim birinci oldu insanlar tarafından merak konusu oldu. Gelinim Mutfakta yarışmasının çeyrek altın kazanan gelini belli oldu. Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altının sahibi Nur oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen isim henüz açıklanmadı.