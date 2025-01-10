Üye Girişi
Haberler
Ogün Samast'ın örgütten yargılandığı dava zaman aşımından düştü, yurt dışına çıkış yasağı sürüyor

Ogün Samast'ın yargılandığı davada zaman aşımı kararı
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta final günü kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta final günü kim kazandı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelinim Mutfakta'nın 10 Ocak tarihli bölümünde puan durumu ve altın kazanan merak ediliyor. Yarışmada bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Cuma günü Gelinim Mutfakta'ya damga vuran isim kim oldu? İşte detaylar!

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, yine heyecan dolu bir günle ekranlara geldi. Gelinim Mutfakta yarışmasında, 10 Ocak tarihindeki bölümde kimin birinci olduğu ve kimin çeyrek altını kazandığı büyük bir merak konusu haline geldi. Günün en lezzetli yemeğini yapan gelin, yüksek puanları toplayarak altınları kazandı. İzleyiciler ise merakla, 10 Ocak Gelinim Mutfakta kim birinci oldu ve altını hangi gelin aldı sorularını araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altının sahibi gelin Beyzanur oldu. Bu hafta 10 altın bileziğ kazanan gelin de Beyzanur oldu.

10 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 10 Ocak Cuma günü hafta finalinde yarışmaya veda eden isim 1 puan farkla Aysun oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU

EZGİ - 20 Puan

AYSUN - 17 Puan

DUYGU - 14 Puan

BEYZANUR - 8 Puan

GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU

BEYZANUR - 23 Puan

EZGİ - 15 Puan

AYSUN - 14 Puan

DUYGU - 4 Puan

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta final günü kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 7 OCAK PUAN DURUMU

DUYGU - 19 Puan

EZGİ - 16 Puan

BEYZANUR - 16 Puan

AYSUN - 10 Puan

GELİNİM MUTFAKTA 6 OCAK PUAN DURUMU

EZGİ - 19 Puan

BEYZANUR - 18 Puan

AYSUN - 9 Puan

DUYGU - 9 Puan

ASLI HÜNEL KİMDİR?

Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Türk sanat müziği sanatçısı. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, "Bambaşka" isimli albümünde yer alan çalışmaları kliplendirdi. TGRT Haber kanalında 12 Eylül 2021-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Cem Küçük ile birlikte Günaydın Türkiye programını sunduktan sonra Show TV ile anlaşarak 19 Aralık 2021'den itibaren Gelin Evi adlı sabah kadın kuşağı programıyla ekranlara gelmektedir.

12 Nisan 2018'de iş insanı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem
img

Kerem hakkında olay yaratacak gelişme
img

ABD'de tarihi yangında yağma başladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf
Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

Sektörü karıştıran iddialar sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
İsrail'in Suriye'ye 60 km'lik işgal planı ifşa oldu

İsrail'in yanı başımızda kurduğu skandal plan ifşa oldu
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz kim birinci oldu? 10 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta para ödülünü kim kazandı? Deniz Işın kimdir, hangi dizilerde oynadı? 11 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, Aslan, Akrep burcu yorumu! 11 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Emeklilere implant ücretsiz mi? Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 696. bölüm izle! Arka Sokaklar son bölüm neler oldu? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 10 Ocak günün maçları nereden izlenir? 10 Ocak 2025 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Ayşe Barım'a tepki gösteren sanatçılar kim? Ayşe Barım aleyhinde konuşan oyuncular! Ayşe Barım ne yaptı, neden gündem oldu? Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım kaç yaşında, nereli? Ayşe Barım hayatı ve kariyeri! Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.