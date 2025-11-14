Gelin Evi'nde kim kazandı? 14 Kasım Bu hafta Gelin Evi birincisi kim oldu? Bahar, Gizem, Nisa, Ecre, Ayşegül arasından hangisi birinci oldu?

Gelin Evi'nde bu hafta da heyecan doruktaydı. Beş gelin, hafta boyunca hazırladıkları yemekler, çeyizler ve evleriyle yarıştı; birbirlerine ve jüriye puanlar verdi. Final günü geldiğinde herkes gözlerini ekrana çevirdi. Bahar, Gizem, Nisa, Ecre ve Ayşegül'ün kıyasıya mücadelesinde haftanın birincisi merak konusu oldu. Peki, 14 Kasım'da Gelin Evi'nde kazanan isim kim oldu? Sonuç, izleyiciler için büyük bir sürpriz oluşturdu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GELİN EVİ'NDE BU HAFTA KİM KAZANDI?

Gelin Evi yarışmasında bu hafta final günü ekrana geldi ve hafta boyunca yarışan gelinler arasından iki kişi birinciliği paylaştı. Yarışmacılar, evlerini, çeyizlerini ve yaptıkları yemekleri birbirleri için puanladı. Programın sunucusu Buse Varol'un verdiği puanlar ve gelinlerin birbirlerine verdikleri değerlendirmeler sonucunda haftanın birincisi Gizem Pelit Unutmaz ve Bahar Sarıtaş oldu. İki gelin aynı puanı toplayarak 150 bin TL ödülü paylaşma hakkı kazandı.

HAFTANIN SIRALAMASI

Bu haftanın yarışma sıralaması, toplam puanlara göre şöyle oluştu:

Gizem Pelit Unutmaz – Birinciliği Bahar Sarıtaş ile paylaştı.

Bahar Sarıtaş – Birinciliği Gizem ile paylaştı.

Ayşegül Çelik – Haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Ecre Hun – Dördüncü sırada yer aldı.

Nisa Köroğlu – Beşinci sırada haftayı tamamladı.

GELİN EVİ 1. GÜN YARIŞMACISI BAHAR SARITAŞ KİMDİR?

Bahar Sarıtaş, 23 yaşında ve henüz 4 aylık evli bir gelin. Aslen Ordu'ludur ve kasiyerlik yapmaktadır. Gelin Evi yarışmasının ilk gününde performansını sergileyen Bahar, evini ve yemeklerini sunarak diğer gelinlerden puan aldı. Bahar, samimi ve enerjik kişiliği ile izleyicilerin dikkatini çekti.

GELİN EVİ 2. GÜN YARIŞMACISI GİZEM PELİT UNUTMAZ KİMDİR?

Gizem Pelit Unutmaz, 26 yaşında ve aşçılık mesleğiyle uğraşıyor. Sosyal medyada aktif olan Gizem'in TikTok'ta 117 bin, Instagram'da ise 341 bin takipçisi bulunuyor. "Kış kızı" lakabıyla tanınan Gizem, tüp mide ameliyatı geçirdiği ve 2 kız, 1 erkek kardeşi olduğu bilinen bir yarışmacıdır. Haftanın ikinci günü yarışan Gizem, performansı ve sunumlarıyla dikkat çekti ve finale kadar puan topladı.

GELİN EVİ 3. GÜN YARIŞMACISI NİSA KÖROĞLU KİMDİR?

Nisa Köroğlu, 19 yaşında ve henüz 1 aylık evli genç bir gelin. Aslen Ordu'lu olan Nisa, ev hanımıdır. Haftanın üçüncü günü yarışmaya katılarak evini ve çeyizini tanıttı. Genç yaşına rağmen cesur ve iddialı tavırlarıyla izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

GELİN EVİ 4. GÜN YARIŞMACISI ECRE HUN KİMDİR?

Ecre Hun, 25 yaşında ve 4 aylık evli bir yarışmacıdır. Profesyonel olarak jimnastik antrenörlüğü yapmaktadır. Gelin Evi'ne dördüncü gün katılan Ecre, hem sporcu kimliği hem de düzenli ve titiz sunumlarıyla öne çıktı. Yarışma süresince evini, yemeklerini ve çeyizini diğer gelinler için değerlendirdi.

GELİN EVİ 5. GÜN YARIŞMACISI AYŞEGÜL ÇELİK KİMDİR?

Ayşegül Çelik, 23 yaşında ve 1 yıldır evli bir gelin. Aslen Trabzonlu olan Ayşegül, ev hanımıdır. Hafta boyunca yarışmaya katılan gelinler arasında final gününde performansını sergileyen Ayşegül, evini, yemeklerini ve çeyizini diğer yarışmacılar için hazırladı. Enerjik ve özenli tavırlarıyla dikkat çekti.