GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir palet fabrikasında yangın çıktı. İstanbul ve çevre illerden takviye ekiplerin de sevk edildiği bölgede, yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Peki, Gebze fabrika yangını son dakika haberleri neler? Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İşte detaylar…

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler diğer fabrikalara da sıçrarken, yangına müdahale etmesi için İstanbul ve çevre illerden de takviye sevk edildi. Peki, Gebze fabrika yangını son dakika haberleri neler? Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İşte detaylar…

GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA

Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1805/3 Sokak'taki bir lojistik firmasına ait depoda saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alev alev yanan depoya müdahale etti. Yangın geniş bir alana yayılırken, İstanbul ve diğer çevre illerden de bölgeye takviye su tankerleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

GEBZE YANGIN SON DURUM NE, SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı. Alevler diğer fabrikalara da sıçrarken, yangına müdahale etmesi için İstanbul ve çevre illerden de takviye sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.