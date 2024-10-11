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Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü?

Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü?
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Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir rehabilitasyon merkezinde çöp torbalarında bulunan ölü hayvanlar, hem yerel halkı hem de hayvanseverleri şok etti. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Kocaeli Valiliği ise olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını açıkladı. Peki, Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü?

Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü? Gebze ilçesinde bulunan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'nde korkunç bir olay ortaya çıktı. Çöp torbaları içinde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karganın ölü bulunmasının ardından büyük bir infial yaşandı. Olay, kamuoyunda derin yankı uyandırırken, Kocaeli Valiliği duruma hızla el koydu ve adli ile idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Peki, Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü? Detaylar...

GEBZE KEDİLER VE KÖPEKLERİ KİM ÖLDÜRDÜ?

Gebze'deki sokak hayvanları rehabilitasyon merkezinde çöp torbalarında bulunan çok sayıda ölü kedi ve köpek, hem yerel halkta hem de hayvan hakları savunucularında büyük tepki yarattı. Ölen hayvanların nasıl öldükleri henüz netleşmezken, olayın perde arkası araştırılıyor. Kocaeli Valiliği ve ilgili kurumlar tarafından başlatılan inceleme kapsamında, hayvanların neden öldüğüne ve kim ya da kimlerin sorumlu olduğuna dair kapsamlı bir soruşturma yürütülüyor.

Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü?

Hayvanların ölümüyle ilgili ilk bulgular henüz net olmasa da, iddialar arasında ihmal, kötü muamele ve kasıtlı öldürme gibi ciddi şüpheler bulunuyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hayvanseverler arasında büyük bir öfkeye yol açtı. Olayın sorumluları tespit edildikçe, hem adli hem de idari cezaların uygulanması bekleniyor.

GEBZE KÖPEK KATLİAMI OLAYI NEDİR?

Gebze'deki Sokak Hayvanları Tedavi Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi, sokak hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin yürütüldüğü bir kurum olarak biliniyordu. Ancak çöp torbaları içinde 30 köpek, 14 kedi ve 1 karga ölü bulundu. Valilik, hayvanların ölüm nedeninin araştırıldığını ve olayın sorumlularının en kısa sürede ortaya çıkarılacağını açıkladı.

Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü?

Olayın ortaya çıkmasının ardından, Kocaeli Valiliği ve Tarım ile Orman İl Müdürlüğü'nün yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü de olayla ilgili çok yönlü bir inceleme başlattı. Yetkililer, hayvanların ölüm nedenine dair somut delillere ulaşıldığında kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

Rehabilitasyon merkezinin yetkilileri ile çalışanları da soruşturma kapsamında inceleniyor.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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