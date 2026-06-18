Gaziantep'te Meral-Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi hizmete açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, hayırsever Beyhan Uslu'nun katkılarıyla yapımı tamamlanan Meral-Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı, İstanbul Milletvekili Dr. Halit Yerebakan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış programında, merkezin Alzheimer hastaları ve yakınlarına sunacağı hizmetler kamuoyuyla paylaşıldı. Alzheimer hastalarının ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmak, aktif yaşlanmayı desteklemek ve toplum temelli bakım hizmetlerini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen merkez, Türkiye'nin en kapsamlı Alzheimer bakım ve destek merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Yaşlı Destek Programı desteği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hizmete açılan merkez, modern donanımı ve çok yönlü hizmet modeliyle yaklaşık 500 kişilik kapasiteye sahip olacak.

MERKEZDE ALZHEİMER HASTALARINA YÖNELİK YENİLİKÇİ UYGULAMALAR HAYATA GEÇİRİLECEK

Meral-Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi, 7 bin 340 metrekarelik arsa üzerine inşa edildi. 1.600 metrekare kapalı kullanım alanına sahip merkezde, Alzheimer hastalarına yönelik rehabilitasyon, eğitim, sosyal destek ve bakım hizmetleri sunulacak. Merkezin fiziki altyapısı, hastaların günlük yaşam becerilerini destekleyecek, sosyal hayata katılımlarını artıracak ve hasta yakınlarının yükünü hafifletecek şekilde planlandı. Merkez bünyesinde oluşturulan "Duyu Bütünleme Odası", Alzheimer hastalarının bilişsel işlevlerini desteklemek, duyusal farkındalıklarını artırmak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla tasarlandı. Görsel, işitsel, dokunsal ve hareket temelli uygulamalarla dikkat ve odaklanma becerilerinin geliştirilmesi, kaygı düzeylerinin azaltılması, zihinsel aktivitenin güçlendirilmesi ve günlük yaşam becerilerinin korunması hedefleniyor. Merkezde hizmet alan bireylerin sağlık ve psikososyal durumları düzenli olarak takip edilecek. Elde edilen veriler, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Anabilim Dalı iş birliğiyle yürütülecek bilimsel çalışmalarla desteklenecek. Böylece merkez, yalnızca bakım ve destek hizmeti sunan bir yapı olmanın ötesinde, Alzheimer alanında bilimsel veri üretimine de katkı sağlayacak.

DOĞANIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ TERAPÖTİK BAHÇEDE HAYAT BULACAK

Merkezin en dikkat çeken alanlarından biri de 6 bin 540 metrekarelik açık alanda oluşturulan terapötik bahçe oldu. Duyusal bitkiler, yürüyüş yolları, dinlenme alanları ve hobi bahçelerinden oluşan özel tasarımla, Alzheimer hastalarının doğayla etkileşim kurması hedefleniyor. Bahçe sayesinde hastaların fiziksel aktivitelerini artırması, sosyal yaşamla bağlarını sürdürmesi ve ruhsal iyilik hallerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Açılış programında danışanlar tarafından hazırlanan mehter gösterisi büyük beğeni topladı. Programda merkezin teknik özellikleri, hizmet kapasitesi ve bakım modeli hakkında katılımcılara bilgi verildi. Mevcut Moral Evi Alzheimer Merkezi'nde bugüne kadar Alzheimer tanısı almış yaklaşık 3 bin 600 yaşlı bireye ev ziyareti gerçekleştirildiği, yapılan sosyal inceleme ve değerlendirmeler sonucunda 657 danışana hizmet verildiği belirtildi. Bilişsel, fiziksel, sosyal ve psikososyal destek çalışmaları kapsamında bugüne kadar toplam 10 bin 937 seans düzenlendi. Artan talep ve hizmet ihtiyacının büyümesiyle birlikte mevcut merkezin kapasitesinin yetersiz kalması üzerine hayata geçirilen yeni tesisle, Gaziantep'te Alzheimer hastalarına yönelik hizmet kapasitesi önemli ölçüde artırılmış oldu.

ŞAHİN: BİZ HEP BİRLİKTE BURAYI CENNET YAPACAĞIZ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, açılışta yaptığı konuşmada hayırsever Uslu ailesine teşekkür ederek merkezin Gaziantep Modeli'nin önemli örneklerinden biri olduğunu söyledi. Şahin, dayanışma ve birlik anlayışıyla sosyal belediyecilik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, yaşlıların ve ihtiyaç sahibi bireylerin toplumun emaneti olduğunu vurguladı. Şahin, "Gaziantep Modeli tam olarak bu model. Gaziantep Modeli'ne baktığımız zaman birlikte rahmet var, birlikten kuvvet doğar modeli. Bizim medeniyetimiz bize bir talimat veriyor. 'Annen baban yaşlanınca yanında of bile deme'. O senin dua kapındır, tecrübedir, hafızadır, muhabbettir, merhamettir, şefkattir. İnsanların canı, malı, ailesi bize emanet. Biz hep birlikte burayı cennet yapacağız" dedi. Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Uslu ailesinin şehre verdiği desteklere dikkat çekerek, hayırseverlerin sayısının artması temennisinde bulundu. Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de teşekkür ederek, şehirde kamu, yerel yönetim ve hayırsever iş birliğiyle önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini ifade etti.

YEREBAKAN: BU MERKEZ HAFIZASINA SAHİP ÇIKAN BİR MEDENİYETİN NİŞANESİDİR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Dr. Halit Yerebakan, açılışta yaptığı konuşmada merkezin vefa ve merhamet anlayışının önemli bir eseri olduğunu söyledi. Bazı yapıların taşla ve betonla, bazı eserlerin ise gönülle inşa edildiğini belirten Yerebakan, Meral-Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi'nin insan hayatına dokunan kıymetli bir hizmet olduğunu ifade etti. Yerebakan, Alzheimer hastalığının modern çağın en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirterek, hastalığın aynı zamanda vicdani bir mesele olduğunu vurguladı. Merkezin yalnızca hizmet sunan bir yapı değil, çınarlara sahip çıkan bir medeniyet anlayışının göstergesi olduğunu belirten Yerebakan, buraya gelen vatandaşların şefkat, destek ve yalnız olmadıklarını hissettiren bir hizmet alacağını söyledi. Yerebakan, Başkan Fatma Şahin'in sosyal belediyecilik anlayışına da dikkat çekerek, merkezin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin gereksinimlerine de cevap verdiğini ifade etti. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek merkez resmen hizmete açıldı. Törende hayırsever Beyhan Uslu'ya katkılarından dolayı plaket ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, protokol üyeleri merkezi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Haber: Mehmet Güngördü