Haberler

Gaziantepli Şefler Tunus'ta Anadolu Rüzgarı Estirdi

Güncelleme:
Tunus'ta düzenlenen bir etkinlikte, Gaziantep Üniversitesi'nden akademisyen şefler, Anadolu mutfağını tanıttı. Etkinlik, Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle gerçekleşti. Etkinlik, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi ve Askeri Ataşesi'nin katılımıyla gerçekleşti ve iki ülke arasındaki kültürel bağları gastronomi diplomasisi üzerinden pekiştirdi.

Tunus'un başkentinde Sheraton Tunus Otel ev sahipliğinde gerçekleşen "Anadolu'nun Lezzetleri" programı, Türk mutfağının köklü mirasını uluslararası arenaya taşıdı. Türk Hava Yolları (THY) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle organize edilen geceye Tunuslu davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Akademisyen Şeflerden Gastronomi Şovu

Etkinlikte Gaziantep mutfağının inceliklerini, bölgenin deneyimli akademisyenleri sergiledi. Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlileri Ali Bedri Çelikhan ve İsmet Hızal, akademik birikimlerini tezgaha yansıttı.

Bayazhan Restoran'ı temsilen etkinliğe katılan Şef Ali Bedri Çelikhan, Anadolu mutfağının geleneksel pişirme tekniklerini uygularken; Bahçeşehir Koleji adına katılan Şef İsmet Hızal, Gaziantep'in tescilli lezzetlerini Tunuslu misafirlerle buluşturdu.

Diplomasi ve Lezzet Bir Arada

Tunus-Türkiye Ortak Miraslar çerçevesinde düzenlenen geceye, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi ve Askeri Ataşesi de katıldı. Organizasyon, iki ülke arasındaki kültürel bağları gastronomi diplomasisi üzerinden pekiştirdi.

Geleneksel Türk müziği dinletisi eşliğinde sunulan akşam yemeğinde; Gaziantep'in meşhur baklavası, yöresel et yemekleri, zengin mezeler ve geleneksel tatlılardan oluşan geniş menü konuklardan tam not aldı.

title