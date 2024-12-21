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Gaziantep Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Gaziantep Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
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Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Gaziantep Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Sait Mesut Doğan kim olduğu merak ediliyor.Üniversitelere rektör ataması Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından yeni rektörler merak ediliyor. Peki, Prof. Dr. Sait Mesut Doğan kimdir? Gaziantep Rektörü Sait Mesut Doğan kaç yaşında, nereli?

YENİ REKTÖR ATAMA KARARI RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
İşte atama kararı:

Gaziantep Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?


GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. SAİT MESUT DOĞAN KİMDİR?

Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, 1970 yılında Gaziantep'te doğdu. 1988 yılında Gaziantep Anadolu Lisesi'nin ardından 1994 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.Kardiyoloji ihtisasını 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde tamamladı.

2000-2005 yılları arasında SSK bünyesindeki hastanelerde uzman hekim olarak görev yaptı. 2005 yılında"Yardımcı Doçent" olarak başladığı akademik hayatına, 2007 yılında "Doçent", 2013 yılında ise İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde "Profesör" ünvanlarını alarak devam etti.

2005-2007 yılları arasında Hastane Kurulu Üyeliği, 2009-2012 yılları arasında Fakülte Kurulu Üyeliği yaptı. 2015-2019 yılları arasında Prevantif ve Epidemiyolojik Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü'ne atanan Prof. Dr. Doğan, Enstitü Müdürlüğü görevine 2018 yılında İstanbul Üniversitesi'nin bölünmesi sonucunda İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde devam etti. 2019 yılında İÜC Kardiyoloji Enstitüsü Hastanesi Başhekimliğine atandı. 2022 yılında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosu tarafından Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi.

Halen Türk Kardiyoloji Derneği üyesi olan Prof. Dr. Doğan, 2005-2007 yıllarında derneğin Nükleer Kardiyoloji Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyeliğini, 2011-2013 ve 2013-2015 yıllarında Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyeliğini yaptıktan sonra 2015-2017 yıllarında Türk Kardiyoloji Derneği Kapak Hastalıkları Çalışma Grubu Başkanlığını üstlendi.

Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, dokuz adet uzmanın tıpta uzmanlık tezine danışmanlık yapmıştır. Kardiyoloji alanında ulusal ve uluslararası endeksli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi, kitap bölümü ve yürüttüğü projeleri bulunmaktadır.

Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, halen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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