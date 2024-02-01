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Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi! Gaziantep'te gezilecek mekanlar listesi!

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Gaziantep denilince akla ilk gelen şey o lezzetli tatlılar ve yemekler oluyor. Gastronomi şehri olan Gaziantep'te gezilecek yerler, tadılacak lezzetler kadar çok olmasa da görülmesi gereken tarihi yapı ve eserleri barındıran müzeleri vardır. Bunlardan en önemlisi de herkesin bildiği Zeugma Müzesidir. Peki, Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te gezilecek mekanlar! Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

Gaziantep denilince akla ilk gelen şey o lezzetli tatlılar ve yemekler oluyor. Gastronomi şehri olan Gaziantep'te gezilecek yerler, tadılacak lezzetler kadar çok olmasa da görülmesi gereken tarihi yapı ve eserleri barındıran müzeleri vardır. Bunlardan en önemlisi de herkesin bildiği Zeugma Müzesidir. Peki, Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi! Gaziantep'te gezilecek mekanlar! Konuya ilişkin detaylar haberimizde!

GAZİANTEP'TE GEZİLECEK YERLER NELERDİR?

Gaziantep gastronomi turizmi açısından önemli bir şehir olmasıyla birlikte içinde tarihin izlerini barındıran çeşitli müzelerin bulunduğu bir yerdir. ÖzellikleZeugma Mozaik Müzesi Gaziantep'in ilk gezip görülmesi gereken yerleri arasında. İnsanlar daha çok gastronomi turizmi açısından değerlendirirken tarih severler için gezilecek birçok müze bulunuyor.

- Gaziantep Savaş Müzesi

- Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi

- Atatürk Müzesi

- Gaziantep Oyun ve Oyuncak Müzesi

- Hamam Müzesi

GAZİANTEP'TE MUTLAKA GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER LİSTESİ!

Gaziantep hem gastronomi turizmi hem de kültür turizmi için gidilmesi gereken şehirler arasında yer alıyor. Özellikle yemekleriyle ve tatlılarıyla ünlü Gaziantep için, özel olarak gidilmesi gereken yerler ile birlikte tadılması gereken lezzetlerin listesini çıkarttık.

Gaziantep'te Mutlaka Gidilmesi Gereken Yerler

- Zeugma Mozaik Müzesi

- Gaziantep Savaş Müzesi

- Bakırcılar Çarşısı

- Zincirli Bedesten

- Hamam Müzesi

- Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi

- Gaziantep Kalesi

1. Zeugma Mozaik Müzesi

Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi!

Gaziantep'te bulunan Zeugma Mozaik Müzesi dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biridir. Bulunduğu binanın ve içindeki mozaiklerin büyüklüğü dikkat çekici bir etki yaratıyor. Tarih ve sanatseverlerin ilk ve her fırsatta ziyaret ettiği Zeugma Mozaik Müzesi Gaziantep'te görülmesi gereken yerlerin başında geliyor.

2. Gaziantep Şahinbey Savaş Müzesi

Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi!

Gaziantep'te bulunan Savaş müzesi, Kurtuluş Savaşı'nda verdiği mücadeleyi yansıtan yapı ve eserleriyle gelen ziyaretçileri bilgilendiren bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda Gaziantep'in kültürünü, yaşam tarzını ve savaş sonrası durumunu da gelen ziyaretçilere yansıtır.

3. Bakırcılar Çarşısı

Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi!

Birçok esnafı bir araya getiren bakırcılar çarşısı, adının bakırcılar olmasından ziyade içinde farklı çeşit el sanatları ile uğraşan esnafları da barındırmaktadır. Taş döşemeli sokakların ve ahşağ kaplamalı dükkanların olduğu bir çarşıdır.

4. Zincirli Bedesten

Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi!

Eski zamanlarda bedestenler, alışveriş yapılan çarşılar olarak biliniyordu. O zamanlar Gaziantep'te 5 tane bedesten bulunuyordu. Şu anda ise 3 tane bedesten vardır ve yine alışveriş için kullanılıyor. Bunlar;

-Zincirli Bedesteni,

-Kemikli Bedesteni,

-Hüseyin Paşa Bedestenidir.

5. Hamam Müzesi

Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi!

Gaziantep'te hamam kültürünü yansıtan tarihi bir yapı olan Hamam Müzesi Osmanlı'nın hamam kültürünü ve mimarisini yansıtıyor

6. Gaziantep Emine Göğüş Mutfak Müzesi

Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi!

Gaziantep'in simgelerinden olan yemek kültürü, kültür turizmine de yansımıştır. İlk defa mutfak müzesi olan şehir Gaziantep olmuştur. Müzenin oluşturulma amacı, yöresel yemeklerin unutulmasını engellemek ve mutfak kültürünü yaşatmaktır.

7.Gaziantep Kalesi

Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi!

Gaziantep'in nadide eserlerinden olan Gaziantep kalesi 25-30 metre yüksekliği olan bir tepe üzerindedir. Gaziantep'in merkezinde olan bu kale Türkiye'de ayakta kalabilen en güzel kalelerden biridir.

Yemek Yerleri ve Tadılması Gereken Lezzetler

  • Metanet Lokantası'nda ünlü Beyran Çorbası

Beyran çorbasının içinde et suyu, kuzu eti ve çeşitli baharatlar vardır. Biraz acılıdır. Çok lezzetli ve doyurucu bir çorba. Mutlaka denenmeli.

Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi!

  • Orkide Pastanesi'nde Katmer

Katmer hamuru incecik ve içi dolu dolu fıstıktan oluşuyor. Kahvaltıda da yeniyor. Ayrıca Orkide PastanesininGaziantep'e özel kahvaltısı meşhurdur.

Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi!

  • Dürümcü Recep Usta'da Nohut Dürüm

Nohut dürümün içinde patates kızartması, nohut, domates ve yeşillik bulunuyor.

Gaziantep'te gezilecek yerler nelerdir? Gaziantep'te mutlaka görülmesi gereken yerler listesi!

  • Zekeriya Usta'da Katmer

Diğer Yemek Yerleri;

  • Kebapçı Halil Usta
  • Ciğerci Ali Haydar Usta
  • Aşina Gaziantep Mutfağı
  • Koçak Baklava
  • Çulcuoplu Et Lokantası
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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