Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos Gaziantep'te nerede deprem oldu?
Gaziantep'te 13 Ağustos'ta meydana gelen depremin şiddeti merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre, depremin kaç şiddetinde olduğu ve nerede meydana geldiği araştırılıyor. Gaziantep'teki deprem vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Depremin detayları ve şiddeti hakkındaki bilgiler haberimizde bulunmaktadır.
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GAZİANTEP'TE DEPREM Mİ OLDU?
Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 19,38 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu şiddetli sarsıntı, Türkiye'de Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.
Depremden 8 dakika sonra saat 00.02'de 3,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.