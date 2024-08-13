Gaziantep'te deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Ağustos Gaziantep'te nerede deprem oldu?

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GAZİANTEP'TE DEPREM Mİ OLDU?

Suriye'nin Hama kentinde 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 19,38 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu şiddetli sarsıntı, Türkiye'de Adana, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da hissedildi.

Depremden 8 dakika sonra saat 00.02'de 3,8 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı.