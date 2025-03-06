GAZİANTEP HAVA DURUMU: 7 Mart Cuma Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini
Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar, 7 Mart 2025 Cuma günü hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, şehirde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Peki, 7 Mart Cuma günü Gaziantep'te hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, güncel Gaziantep hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıklarında ani değişimlere neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mart 2025 Cuma günü için hazırladığı hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 7 Mart Cuma günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...
GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 7 Mart 2025 Cuma günü Gaziantep'te güneşli ve parçalı bulutlu bir hava beklenmektedir. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 21°C, en düşük sıcaklık ise 6°C civarında seyredecektir. Yağış ihtimali bulunmamakta olup, rüzgârın hafif esmesi öngörülmektedir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilirken, öğle saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla ılıman bir hava yaşanacaktır. ?