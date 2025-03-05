GAZİANTEP HAVA DURUMU: 6 Mart Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Mart 2025 Perşembe günü için hazırladığı hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 6 Mart Perşembe günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerine göre, 6 Mart 2025 Perşembe günü Gaziantep'te açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 7°C civarında seyredecek. Yağış beklentisi oldukça düşük olup, rüzgarın hafif esmesi tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilirken, öğle saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla ılıman bir hava yaşanacak.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Gaziantep hava durumu