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GAZİANTEP HAVA DURUMU: 6 Mart Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 6 Mart Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini
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Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar, 6 Mart 2025 Perşembe günü hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, şehirde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Peki, 6 Mart Perşembe günü Gaziantep'te hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, güncel Gaziantep hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Mart 2025 Perşembe günü için hazırladığı hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 6 Mart Perşembe günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerine göre, 6 Mart 2025 Perşembe günü Gaziantep'te açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Gün içerisinde en yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 7°C civarında seyredecek. Yağış beklentisi oldukça düşük olup, rüzgarın hafif esmesi tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissedilebilirken, öğle saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla ılıman bir hava yaşanacak.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 6 Mart Perşembe Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahminiGaziantep hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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