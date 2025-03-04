GAZİANTEP HAVA DURUMU: 5 Mart Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini
Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar, 5 Mart 2025 Çarşamba günü hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, şehirde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Peki, 5 Mart Çarşamba günü Gaziantep'te hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, güncel Gaziantep hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Mart 2025 Çarşamba günü için hazırladığı hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 5 Mart Çarşamba günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...
GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, 5 Mart 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde en yüksek sıcaklığın 19°C, en düşük sıcaklığın ise 5°C olacağı öngörülüyor. Yağış olasılığı düşük olup, rüzgârın hafif şiddette esmesi bekleniyor. Yağış olasılığının düşük olduğu belirtilirken, rüzgarın hafif şiddette esmesi bekleniyor.