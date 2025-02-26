GAZİANTEP HAVA DURUMU: 27 Şubat Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıkların düşmesine neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Şubat Perşembe günü için hazırladığı hava raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 27 Şubat Perşembe günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te kar yağışı bekleniyor mu? İşte, güncel hava durumu tahminleri...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 27 Şubat 2025 Perşembe günü Gaziantep'te hava açık ve güneşli olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık yaklaşık -1°C civarında başlayacak, öğle saatlerinde ise 12°C'ye kadar yükselecek. Rüzgarın hafif esmesi beklenirken, nem oranı yaklaşık %65 seviyelerinde olacak. Vatandaşların güneşli havanın keyfini çıkarırken, özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olabilecek serin havaya karşı tedbirli olmaları önerilir.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Gaziantep hava durumu