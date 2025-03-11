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GAZİANTEP HAVA DURUMU: 12 Mart Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 12 Mart Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini
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Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar, 12 Mart 2025 Çarşamba günü hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, şehirde güneşli bir hava bekleniyor. Peki, 12 Mart Çarşamba günü Gaziantep'te hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, güncel Gaziantep hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıklarında ani değişimlere neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 12 Mart 2025 Çarşamba günü için hazırladığı hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 12 Mart Çarşamba günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 12 Mart 2025 Çarşamba günü Gaziantep'te güneşli bir hava etkili olacak. Gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 24°C, en düşük ise 8°C seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Yağış ihtimali bulunmazken, nem oranı %54 civarında olacak. Rüzgârın ise saatte 10 km hızla hafif esmesi tahmin ediliyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olurken, öğle saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla birlikte daha ılıman bir hava hissedilmesi bekleniyor.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 12 Mart Çarşamba Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahminiGaziantep hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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