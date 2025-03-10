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GAZİANTEP HAVA DURUMU: 11 Mart Salı Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 11 Mart Salı Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahmini
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?Gaziantep'te yaşayan vatandaşlar, 11 Mart 2025 Salı günü hava durumunu yakından takip ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, şehirde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Peki, 11 Mart Salı günü Gaziantep'te hava nasıl olacak, yağmur bekleniyor mu? İşte, güncel Gaziantep hava durumu tahminleri…?

Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası, Gaziantep'te de sıcaklıklarında ani değişimlere neden oluyor. Dışarı çıkmadan önce güncel hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 11 Mart 2025 Salı günü için hazırladığı hava durumu raporlarını dikkatle takip ediyor. Peki, 11 Mart Salı günü Gaziantep'te hava durumu nasıl olacak? Gaziantep'te hava nasıl? İşte, detaylar...

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre, 11 Mart 2025 Salı günü Gaziantep'te parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde sıcaklıkların en yüksek 22°C, en düşük ise 7°C seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor. Yağış olasılığı bulunmazken, rüzgârın saatte 9 km hızla hafif eseceği öngörülüyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava etkili olurken, öğle saatlerinde sıcaklıkların artmasıyla daha ılıman bir hava hissedilecek.

GAZİANTEP'TE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

GAZİANTEP HAVA DURUMU: 11 Mart Salı Gaziantep hava durumu nasıl? Gaziantep haftalık hava durumu tahminiGaziantep hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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