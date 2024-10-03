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Gaziantep elektrik kesintisi! 3-4 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Araban elektrik kesintisi listesi

Gaziantep elektrik kesintisi! 3-4 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Araban elektrik kesintisi listesi
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Gaziantep Şehitkamil, İslahiye, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te elektrik kesintileri ne zaman bitecek? 3 Ekim günü Gaziantep'in Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye ve Nurdağı olmak üzere birçok ilçenin farklı noktalarında elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 3 Ekim günü Gaziantep'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Peki, Gaziantep elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi...

Gaziantep elektrik kesintisi listesi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (TOROSLAREDAŞ) yapılan açıklamaya göre 3 Ekim günü Gaziantep'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Gaziantep'te elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Gaziantep'te hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Gaziantep'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gaziantep elektrik kesintileri şu ilçelere göre haberimizde yer almaktadır. İşte Gaziantep elektrik kesintileri:

ŞEHİTKAMİL, İSLAHİYE, ARABAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Şahinbey ve Gaziantep'in diğer ilçelerinin elektrik kesintileri hakkında bilgi almak için GAZİANTEP ELEKTRİK KESİNTİSİ 'ne tıklayınız.

Gaziantep elektrik kesintisi! 3-4 Ekim Şehitkamil, İslahiye, Araban elektrik kesintisi listesi

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Şehitkamil Gaziantep Şahinbey İslahiye Nurdağı Araban Nizip

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