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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Gaziantep'te seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim sonuçları!

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31 Mart Gaziantep Yerel Seçim sonuçları Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanının kim olduğu ve seçimi hangi partinin kazandığı belli oldu. Sandıkların açılmasıyla birlikte, Gaziantep Belediye Başkanı belirlendi. Rakiplerinden %38,83 oy alarak üstünlük sağlayan AK Parti'nin adayı Fatma Şahin belediye başkanı seçildi.

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024

Yerel Seçim sonuçları, 31 Mart Pazar günü saat 17:00'de sandıklar kapandıktan hemen sonra sayıma başlandı. Gaziantep Belediye Başkanı yerel seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Fatma Şahin %38,83 oy alarak rakiplerinden üstünlük sağlayarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Haberler.com olarak, 31 Mart Yerel Seçim verilerini en doğru ve en hızlı olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Gaziantep 2024 Yerel Seçim sonuçları için Haberler.com Seçim sayfasını takip ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Gaziantep'te seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim sonuçları!

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GAZİANTEP'TE YEREL SEÇİMİ KİM KAZANDI?

2024 Yerel seçim sonuçları açıklanmasının ardından, Gaziantep Belediye Başkanı AK Parti'nin adayı %38,83 oy alarak Fatma Şahin oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Gaziantep'te seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Gaziantep Yerel Seçim sonuçları!

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