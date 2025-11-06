Haberler

İBB soruşturmasında 4 gazeteci ifade vermek için emniyete götürüldü

Güncelleme:
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 6 gazetecinin 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermeleri için emniyete talimat verildi. Bu gazetecilerden Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Batuhan Çolak ve Soner Yalçın'ın evlerine sabah saatlerinde polis ekipleri gitti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Sevinç, Oğhan, Yalçın ve Çolak'ın Mali Şube'de ifadeleri alınacak

  • Gazeteciler Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak polis tarafından evlerinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
  • Gazetecilerin cep telefonlarına el konuldu.
  • Gazeteciler İBB yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade verecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermeleri için emniyete talimat verildi.

4 GAZETECİNİN EVİNE POLİS GİTTİ

Gazeteciler Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak'ın evlerine sabah 06.00 saatlerinde polis gitti.

MALİ ŞUBE'DE İFADE VERECEKLER

Haklarında gözaltı kararı bulunmayan 4 gazetecinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ne ifadeye götürüldüğü öğrenildi. Sevinç, Oğhan, Yalçın ve Çolak'ın cep telefonlarına el konuldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımızca İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheliler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çalır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak'ın üzerilerine atılı yalan bilgiyi alenen yayma, suç örgütüne yardım etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşecektir" ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com
