Dünya Kupası'nın kahramanlarından Vozinha, yeni takımına imzayı attı

FIFA 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken tecrübeli kaleci Vozinha'nın yeni takımı resmiyet kazandı.

VOZINHA'NIN YENİ TAKIMI COLO-COLO

Şili’nin köklü kulüplerinden Colo-Colo, 40 yaşındaki file bekçisini kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Portekiz 2. Lig ekibi Chaves ile sözleşmesi tamamlandıktan sonra serbest statüye geçen ve 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine girmeyi başaran deneyimli kaleci, kariyerine Colo-Colo forması altında devam edecek.

BAŞKAN MOSA: ''SADECE BİR PAZARLAMA HAMLESİ DEĞİL''

Transferin tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Colo-Colo Başkanı Aníbal Mosa, oyuncunun temsilcileri ve çevresiyle tam bir anlaşmaya vardıklarını belirterek "Bu hamle yalnızca reklam veya pazarlama amaçlı değil. Vozinha harika bir Dünya Kupası süreci geçirdi ve fiziki ile sportif anlamda tamamen hazır durumda. Bununla birlikte sahip olduğu küresel tanınırlık, kulübümüzün uluslararası alandaki görünürlüğünü artırmamıza da destek olacaktır." dedi.

TEKNİK DİREKTÖR ORTIZ: ''FORMA İÇİN REKABET EDECEK''

Colo-Colo Teknik Direktörü Fernando Ortiz ise transfer sürecinde aktif bir rol almadığını dile getirerek, "Görüşmelerde yer almadım, bu benim sorumluluk alanım değil. Ancak bildiğim bir şey var ki, Vozinha da takımdaki diğer her futbolcu gibi formayı kapabilmek adına rekabetin içerisinde yer alacak" şeklinde konuştu.