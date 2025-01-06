Gassal dizisi tüm bölümleri nereden izlenir? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak?

Gassal dizisi nerede çekildi ve Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak soruları sık sık gündeme geliyor. Gassal dizisi tümleri izleme linki ve Gassal dizisi konusu nedir sorularına yanıt aranıyor. Gassal 2. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizdedir…

GASSAL DİZİSİ TÜM BÖLÜMLERİ NEREDEN İZLENİR?

Gassal dizisinin tüm bölümleri, Tabii platformu üzerinden izlenebiliyor.

TABİİ ÜCRETLİ Mİ?

Tabii Premium paketi, aylık 99 TL karşılığında UEFA Kulüp maçlarını (sadece Türkiye'de), Tabii orijinallerini ve diğer içerikleri reklamsız izleme imkanı sunar. Ayrıca çevrimdışı izleme, HD yayın ve canlı yayınları 24 saat geri sarma gibi özellikler de bulunur. Tabii Özgür paketi ise reklamlı izleme seçeneğiyle birlikte birçok dizi ve film içeriği sunmaktadır.

GASSAL 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gassal dizisinin 2. sezon yayın tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz günlerde yayımlanan fragman, izleyicilerde büyük bir heyecan yarattı.

Fragmanda, Hande Soral'ın gassal karakteri ve şarkıcı Bayhan'ın sürpriz rolü öne çıktı. Ayrıca ikinci sezonda, Ercan Kesal, Nazan Kesal ve Serhat Kılıç gibi tanınmış isimlerin de kadroya katılacağı açıklandı.

GASSAL DİZİSİ KONUSU

Tabii platformunda yayımlanan dizi, kimsesizlerin cenazelerini yıkayan Baki adında bir gassalın hikayesini konu alıyor. Baki, her cenaze ile birlikte kendi hayatını sorgularken, geçmişinden gelen gölgelerle yüzleşir. Toplumdan uzak yaşamını değiştirme arzusuyla, içsel bir yolculuğa çıkar.