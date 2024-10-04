Türkiye'de gardiyanlar resmî olarak infaz ve koruma memuru ismiyle de görev yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak, Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutukluların Ceza İnfaz Kurumlarının iç güvenliğini sağlamak ve rehabilite etmek ve cezaevi sonrası hayata hazırlanmasını sağlamakla görevli 657 sayılı DMK'ya bağlı olarak istihdam edilen kamu personelidir.Peki, Gardiyan maaşı ne kadar, kaç TL 2024?

GARDİYAN NEDİR?

Türkiye'de gardiyanlar resmî olarak infaz ve koruma memuru ismiyle de görev yapan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak, Ceza İnfaz Kurumlarında hükümlü ve tutukluların Ceza İnfaz Kurumlarının iç güvenliğini sağlamak ve rehabilite etmek ve cezaevi sonrası hayata hazırlanmasını sağlamakla görevli 657 sayılı DMK'ya bağlı olarak istihdam edilen kamu personelidir. Gardiyanlığa başvurabilmek için en az lise mezunu olmak KPSS'den 70 puanı geçebilmek gerekmektedir. Ayrıca erkek adaylarda en az 1.70 cm, kadın adaylarda ise 1.60 cm boy şartı aranmaktadır. İstanbul, Ankara, Denizli, Erzurum ve Kahramanmaraş'ta bulunan Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Eğitim Merkezlerinde 3 ay teorik 2 ay uygulamalı eğitime tabi tutularak kadrolu ya da sözleşmeli olarak istihdam edilirler.

GARDİYAN MAAŞI NE KADAR?

Türkiye'de aylık brüt maaşları, yeni başlayan bir infaz ve koruma memuru için ortalama olarak 35.000 TL ile 40.000 TL arasında değişiklik gösterebilir. Ancak, deneyimli ve unvan sahibi infaz ve koruma memurlarının maaşları genellikle daha yüksektir ve 40.000 TL ile 55.000 TL arasında değişebilir.