Gamze Pamuk kimdir? Avukat Gamze Pamuk kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Gamze Pamuk, hem hukuk çevrelerinde hem de genel kamuoyunda merak edilen isimlerden biri haline geldi. Başarılı kariyeri ve üstlendiği davalarla dikkat çeken Pamuk hakkında pek çok soru gündemde. Kimdir? Hangi alanlarda uzmanlaşmıştır? Kariyerinde öne çıkan önemli gelişmeler nelerdir? Tüm bu sorular, Gamze Pamuk hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GAMZE PAMUK KİMDİR?

Gamze Pamuk Ateşli, 1994 yılında Bursa'da doğmuş, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olmuş başarılı bir avukattır. Serbest avukatlık yapmanın yanı sıra çocuk hakları alanında aktif olarak çalışmakta, çeşitli sivil toplum projelerinde ve siyasi görevlerde bulunarak toplumsal konularda önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) çeşitli yönetim kademelerinde görev almış ve insan hakları savunuculuğu yapmaktadır.

GAMZE PAMUK KAÇ YAŞINDA?

Gamze Pamuk Ateşli, 1994 yılında doğmuştur ve 2024 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Henüz genç yaşında olmasına rağmen hukuk ve siyaset alanlarında aktif rol almış, çeşitli görevlerde bulunmuştur. Eğitim ve kariyer sürecinde gösterdiği başarılarla adından söz ettirmiştir.

GAMZE PAMUK NERELİ?

Gamze Pamuk Ateşli, aslen Bursa'dandır. Bursa'da doğup büyüyen Pamuk, eğitim hayatına da bu şehirde başlamıştır. Köklü bir geçmişe sahip olan Bursa, onun hem kişisel hem de mesleki gelişiminde etkili olmuştur. Pamuk, memleketiyle bağlarını sürdürmekte ve çeşitli projelerde bölgesel katkılar sağlamaktadır.

GAMZE PAMUK KARİYERİ

Gamze Pamuk Ateşli, 2016 yılında Bursa Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. Çocuk hakları alanında önemli çalışmalarda bulunmakta, Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nde Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve ÇAÇAV (Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı) üyesi olarak aktif projelerde yer almaktadır.

Siyasi kariyerinde CHP Osmangazi Gençlik Kolu Başkanlığı ile başlayan Pamuk, 2018'de CHP Parti Meclisi'ne seçilmiş ve Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı MYK Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Ayrıca Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuştur.

2018 ve 2019 seçimlerinde CHP Genel Merkez Avukat Örgütlenme Sorumlusu olarak önemli çalışmalar yapmıştır. Toplumsal sorumluluk projelerinde aktif olan Pamuk, insan hakları savunuculuğunu sürdürmekte ve hukuk-siyaset alanında çeşitli medya organlarında yorumculuk yapmaktadır.