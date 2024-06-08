Gamze Özçelik evli mi? Gamze Özçelik kiminle evli, eşinin adı ne?

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GAMZE ÖZÇELİK EVLİ Mİ?

Gamze Özçelik, oyuncu Reshad Strik ile evlendi. Sürpriz nikah, çiftin arkadaşları tarafından sosyal medyadan duyuruldu. Özçelik, Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile nikah masasına oturdu. Nikah, çiftin arkadaşları tarafından duyuruldu. Sosyal medyada duyurulan nikahla ilgili paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ortak bir yazı daha oldu kardeşim ile. Aynı günde evlenmek de dahil oldu. Ne kadar şükür etsem az... Çok mutluyum aynı zamanda çok da hüzünlü. Orada olmayı çok istememe rağmen nasip olmadı ama kalplerimiz birdi. Rabbim Mekke'ye Medine'ye Afrika kıtasına tüm mazlum coğrafyalara birliktelik, umuda koşmak nasip olsun kıymetlim. Allah iki cihan saadeti nasip etsin. Kördüğüm gibi bir sevgi hanesi nasip etsin. Ağlıyorum ama sevinçten... Ömür boyu mutlu olun."

GAMZE ÖZÇELİK KİMDİR?

Zeynep Gamze Özçelik veya bilinen adıyla Gamze Özçelik (26 Ağustos 1982, İstanbul ), Türk oyuncu, sunucu ve modeldir. 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Anne tarafından Selanik göçmeni, baba tarafından ise Bayburtludur. Maltepe Anadolu Lisesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğrenim gördü.

1999'da Elite Model Look İpek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçildi. Çeşitli televizyon dizilerinde rol aldı.

2003-2004 yıllarında yayımlanan Popstar Türkiye adlı yarışma programında sunuculuk yaptı. Ardından Türkstar, Buzda Dans, Ben Buradan Atlarım gibi yarışma programlarının ve birçok özel gecenin sunuculuğunu üstlendi.

2004 yılında Hırsız Var adlı filmde rol aldı. 2006'da Tiyatrokare'nin sahnelediği Seni Seviyorum adlı oyunda sekreter rolünü canlandırdı.

Arka Sokaklar adlı polisiye dizide canlandırdığı Zeynep Akyüz Ateş karakteriyle tanındı. Bu dizideki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile evlendi. Bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Çift, 2011 yılında boşandı. Mehmetçik Kut'ül Amare dizisinde Elizabeth karakterini canlandırdı.

2007'de "Umuda Koşanlar" adlı yardım derneğini kurdu.