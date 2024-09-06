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Galler nerede, Avrupa'da mı? Galler ülkesi nüfusu ne kadar? Galler hangi ülke?

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Galler, Britanya topraklarında yer alan 4 parçadan biridir. Galler yaşam standartları, kültürü ve doğasıyla çok beğenilen yerlerden biridir. Galler hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Galler nerede? Galler hangi ülkenin takımı? Galler nüfusu ne kadar? Galler'in başkenti neresi?

Galler ülkesi, İngiltere'ye bağlı 4 ülkeden birisi olup Britanya topraklarından biri olarak sayılır ve Avrupa'nın en kuzeyinde yer alır. Galler'ın nerede olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Galler'ın para birimini, hangi ülkenin takımı olduğunu araştırıyor. Galler'da gezilecek yerler aratılıyor. Peki, Galler nerede? Galler ülkesi nüfusu ne kadar? Galler hangi ülkenin takımı? Galler başkanti neresi? Galler para birimi nedir? İşte detaylar...

GALLER NEREDE?

Galler, Britanya'da Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biridir. Galler Ülkesi yerel yönetimi 22 tane tek-katlı yerel idareye bölünmüştür. Bunlardan 9'una county, 10'una county beldesi ve 3'üne şehir adı verilmektedir.

Britanya'nın güneybatısında bulunan Galler'in doğusunda Cheshire, Shropshire, Herefordshire ve Gloucestershire kırsal bölgeleri, güneyinde Bristol Kanalı, güneybatısında St. George Kanalı, batı ve kuzeyinde ise İrlanda Denizi bulunur.

GALLER'İN BAŞKENTİ NERESİ?

Dünyanın en eski kadim milletlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.

Galler nerede, Avrupa'da mı? Galler ülkesi nüfusu ne kadar? Galler hangi ülke?

GALLER BAŞKENTİNDE GEZİLECEK YERLER

• Snowdon

• Caernarfon Kalesi

• St Fagans National History Museum

• Bodnant Garden

• Great Orme

• Conwy Kalesi

• Wales Milenyum Merkezi

• Pontcysyllte Su kemeri

• Big Pit National Coal Museum

• Welsh Mountain Zoo

• Plas Mawr

• Great Orme Tramway

• Folly Farm Adventure Park and Zoo

• Cardiff Bay

• Milenyum Stadyumu

• Bute Park

• National Museum Cardiff

• GreenWood Forest Park

• Llyn Peninsula

• Barafundle Bay

Galler nerede, Avrupa'da mı? Galler ülkesi nüfusu ne kadar? Galler hangi ülke?

GALLER NÜFUSU

2019 sayımına göre3.153.000 kişi yaşamaktadır. Yapılan araştırmalara göre ülke nüfusunun %71'i kendini ulusal kimlik olarak tamamen Gallerli olarak nitelemektedir. Gal halkının kökleri Keltlere dayanmaktadır.

GALLER PARA BİRİMİ

Galler'ın para birimi Sterlin'dir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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