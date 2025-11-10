Galatasaray taraftarını isyan ettiren görüntü

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika play-off'larında Gabon ile karşılaşmaya hazırlanan Nijerya Milli Takımı, kamp için Fas'ın Rabat kentine geçti. Ancak takımın kaldığı otelin durumu büyük şaşkınlık yarattı.

Galatasaraylı Victor Osimhen'in de bulunduğu Nijerya kampında futbolcuların kaldığı otelin görüntüleri, sosyal medyada hızla yayıldı. Görsellerde odaların eski, bakımsız ve konfor açısından yetersiz olduğu görüldü.

GALATASARAY TARAFTARLARI ENDİŞELİ

Daha önce Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Victor Osimhen, bu kez konaklama koşulları nedeniyle Galatasaraylı taraftarları endişelendirdi.

Taraftarlar, sosyal medyada "Bu şartlarda nasıl kamp yapılır?" ve "Osimhen'in sağlığı riske atılıyor" yorumlarında bulundu.

IWOBI PAYLAŞTI, TEPKİ ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Fulham forması giyen Alex Iwobi, takımın kamp yaptığı otelden çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede binlerce etkileşim alan paylaşımın ardından Nijerya Futbol Federasyonu büyük eleştiri aldı.

NİJERYA FUTBOLUNDA YENİ KRİZ

Kamp otelinin koşulları, Nijerya futbolunda uzun süredir tartışılan "altyapı ve organizasyon eksikliği" sorunlarını yeniden gündeme getirdi. Futbolseverler, ülkenin dünya futbolundaki yerini güçlendirebilmesi için profesyonel standartlara uygun kamp koşullarının sağlanması gerektiğini vurguladı.