Galatasaray Liverpool muhtemel 11! Osimhen oynayacak mı?

Galatasaray Liverpool muhtemel 11! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Liverpool ile karşılaşacak. Mücadele, İstanbul'daki RAMS Park'ta binlerce taraftarın desteğiyle oynanacak.

GALATASARAY LİVERPOOL MUHTEMEL 11

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt deplasmanında aldığı farklı mağlubiyetin ardından Liverpool karşısına sahasında çıkacak. Sarı-kırmızılı takımda kadroda eksik bulunmuyor. Sakatlığını atlatan Victor Osimhen ve Lucas Torreira'nın da forma giyebilecek olması, teknik ekibe geniş bir kadro seçeneği sunuyor. Galatasaray, son yıllarda sahasında elde ettiği yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedeflerken, tribün desteği de önemli bir etken olacak.

Karşılaşmada Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen 11'i şöyle: Uğurcan, Abdülkerim, Singo, Sanchez, Jakobs, Sallai, İlkay, Torreira, Barış Alper, Sane, Osimhen. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü hücum hattıyla Liverpool karşısında skor bulmaya çalışacak.

LİVERPOOL'UN MUHTEMEL 11'İNDE KİMLER VAR?

Geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonu olan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne Atletico Madrid karşısında aldığı galibiyetle başladı. Kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken İngiliz temsilcisi, İstanbul'daki mücadeleye de güçlü bir kadroyla çıkacak. Takımın hücum hattı Salah, Gakpo ve Isak'tan oluşurken, orta sahada Szoboszlai, Gravenberch ve Wirtz görev alacak.

Savunma hattında Van Dijk ve Konate'nin yanı sıra beklerde Robertson ve Frimpong forma giyecek. Kalede ise tecrübeli file bekçisi Alisson görev alacak. Bu güçlü kadro yapısıyla Liverpool'un sahada oldukça dengeli bir oyunu tercih etmesi bekleniyor.

Liverpool'un Galatasaray maçı muhtemel 11'i şöyle:

Alisson, Frimpong, Van Dijk, Konate, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Gakpo, Isak.

OSİMHEN LİVERPOOL MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, üç resmi maçın ardından Alanyaspor karşılaşmasının son dakikalarında sahalara dönmüştü. Bu maçta kısa süre de olsa forma giyen yıldız oyuncunun, Liverpool karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk kez bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sahaya çıkacak. Yıldız santrforun sahadaki varlığı, hücum hattının etkinliğini artırması açısından önemli bir rol üstlenecek.

GALATASARAY'IN LİVERPOOL MAÇI 11'İ NASIL OLACAK?

Galatasaray, Liverpool karşılaşmasına eksiksiz bir kadroyla hazırlanıyor. Teknik ekip, özellikle hücum hattında Osimhen ve Sane'nin uyumuna güveniyor. Orta sahada ise Torreira ve İlkay'ın kontrolü ele alması bekleniyor. Defans hattında Abdülkerim, Sanchez, Singo ve Jakobs görev yapacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şu şekilde:

