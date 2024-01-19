Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar dizisi, Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor. Gaddar oyuncuları kim, konusu ne? Gaddar nerede çekiliyor?

GADDAR KONUSU NE?

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar dizisi, Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

GADDAR OYUNCULARI

çok yakında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin afişi yayınlandı. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla merakla bekleniyor.

GADDAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dağhan üç çocuklu bir ailenin en büyüğü... Ailesiyle, orta halli bir mahallede mütevazı bir hayat sürmüş. Kendini bildi bileli tek gayesi ailesine yardım etmek ve onları mutlu etmek olmuş. Kendi hayatını, sevdiği kadınla evlenmeyi dahi onlar için ertelemek zorunda kalmış. Bir gün babasıyla yaşadığı şiddetli bir tartışma sonrası Dağhan askere gitmeye karar veriyor. Görevini tamamlayıp dönmek üzereyken sevgilisi Aydan'ın kendisinden habersiz bir güzellik yarışmasına katıldığını öğreniyor. Öfkesine hakim olamayıp Aydan'dan ayrılıyor, tezkere bırakıp özel harekata katılıyor.

Yaşadığı bazı travmatik olaylar sonrası biraz kafa izni yapmak için memlekete dönüyor. Ama hiçbir şeyi bıraktığı gibi bulamıyor. Ayrı olduğu sevgilisi Aydan ortadan kaybolmuş. Onunla öyle tutkulu bir aşkları var ki ayrıyken bile tam ayrı değiller, bu yüzden onu bulamamak çok koyuyor Dağhan'a... Ailesi dağılmış... Kız kardeşinin adamın biriyle kaçtığını öğreniyor, erkek kardeşi okulu bırakıp pis işlere bulaşmış, babası ve annesi küs. Evi ayakta tutan oymuş meğer, o gidince her şey dağılmış. Mahallede de işler eskisi gibi değil, kötü kötü tipler sarmış ortalığı, eski arkadaşları çeşitli yasa dışı işlere girmiş. Parayı bulan "Bey" olmuş, kimse değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyor.

Böyle kaotik bir ortamda bir de Müdür denen tip çıkıyor ortaya. Dağhan'a bir iş teklif ediyor. "Tetikçilik". Dağhan şiddetle reddediyor. Ama en yakın arkadaşı Samet'i korumaya çalışırken kendini belanın tam ortasında buluyor. Sevdiklerini bu beladan uzak tutmak için acımasız olması gerektiğini fark ediyor.

GADDAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gaddar nerede çekiliyor? Gaddar dizisi İstanbul'da çekiliyor. Ayrıca dizinin bazı sahnelerinin Şanlıurfa'da çekilmesi de planlanıyor.