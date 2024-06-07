Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar dizisi, Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor. Gaddar CANLI izle! Fox TV Gaddar 16. Bölüm tek parça HD izle 7 Haziran Cuma!

GADDAR KONUSU NE?

Çağatay Ulusoy'u uzun bir aradan sonra televizyon ekranlarına döndüren ve geçtiğimiz haftalarda ilk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Gaddar dizisi, Dağhan'ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

GADDAR OYUNCULARI

çok yakında seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak'ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin afişi yayınlandı. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk'ün oturduğu dizi konusu ve oyuncu kadrosuyla merakla bekleniyor.

GADDAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dağhan Mesut'un kurtulması için elinden geleni yapar ancak sonunda çaresiz beklemeye başlarlar. Onun yüzünden Mesut'un başına gelen bu olay artık sabrının son damlasını da taşırır. Savaşmaya kaldıkları yerden bu kez daha yıkıcı devam ederler. Ekber'in adamları Nilüfer'i almaya gelir, Müdür ve adamlar arasında bir çatışma yaşanır. Nilüfer ve Leylâ'nın güvenliği yeniden tehlikeye girmiştir. Enverolanlar için Dağhan'ı teselli etmeye çalışır, bu sırada Şirket'in adamları hiçbir fırsatı kaçırmadan onlara kumpas kurmaya devam ederler. Patron ve Müdür görüşmesi, Müdür'ün yapması gereken bir tercihle sonuçlanır. Patron, kızını Ekber'den kurtarmak karşılığında Müdür'den Dağhan'ı ele vermesini ister. Müdür ne karar vereceğini bilmez bir haldedir, çünkü artık atacağı her adım herkesin hayatını baştan sona değiştirecektir. Enver ve Dağhan sevdiklerinin hayatını korumak için tetikçilerden kaçmaya devam ederken, Yağmur yaşananlar ve Enver'in yokluğu birleşince depresif tavırlar sergilemeye başlar. Herkesin içinde bir tedirginlik vardır. Oya, Aydan'ı alıp buralardan gitmeye karar verir, Dağhan'dan uzakta olmak kızına iyi gelir diye düşünür. Hızlıca gidebilmek için Fikriye ile hazırlıklara başlar. Aydan ise kararsızdır, sanki hâlâ bir umut bekler gibidir. Patron ve Dağhan nihayet karşı karşıya gelir. Artık sona gelmişlerdir, ikisi de bu işten birinin sağ çıkamayacağının farkındadır. Fakat Dağhan bu güç karşısında kazanabilecek midir?Başındaki belaları kökünden halletmeye çalışırken Aydan'ı sonsuza dek kaybetmek üzeredir. Dağhan Aydan'a engel olup yeni ve temiz bir hayat kurabilecek midir?

GADDAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağhan yeni hedefinin Enver olduğunu öğrenince bu işten sıyrılmanın bir yolunu arar. Bir çözüm bulması için Müdür'ü sıkıştırır. Müdür'le Dağhan iş birliği yapar ve Şirket onların peşine düşmeden onlar Şirket'e ulaşmaya çalışır. Olanları öğrenen Enver'in babasına olan nefreti önünü alamayacağı kadar büyür. Babasıyla yüzleşmeye ve ölmeden önce onu öldürmeye kararlıdır.

Müdür ve Kurt Şirket'le anlaşmaya varmak için aralık bir kapı bulur ve bunun için Leylâ'dan yardım alarak ellerine bir koz geçirmeye çalışır. Dağhan Leylâ'nın böyle tehlikeli bir olaya girmesine kesinlikle karşı çıkar. Leylâ ise onlara yardım etmek isterken yeniden tehlikeli bir oyunun içine düşer. Bu sırada Enver ve Dağhan ortalarda gözükmemek için herkesle vedalaşıp bir süre kaybolmayı düşünür fakat Yağmur'un sancıları tutunca hastaneye gitmek zorunda kalırlar. Dağhan ve Enver bu mesele yüzünden Şirket için açık hedef haline gelir. Şirket'in adamlarından kaçarken hem kendi hayatlarını hem de Yağmur'un hayatını tehlikeye sokarlar.

Dağhan bebek meselesi için Aydan'la yeniden konuşmak ister ancak Dağhan'ın başında yeni bir belanın olması Aydan'ın kafasını daha da çok karıştırır. Oya, Aydan'ı hem Dağhan'dan hem de bebekten kurtarmak için elinden geleni yapmaya devam eder.

Aydan'ın bebekten vazgeçeceğini düşünen Dağhan, Mesut'la birlikte ona engel olmak için yetişmeye çalışır. Bu olayla Dağhan, Aydan ve Mesut'un artık Şirket'in tetikçilerinden kaçacak yerleri kalmaz.

GADDAR CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Gaddar dizisinin FOX TV platformlarından izleyebilirsiniz.