G.O.R.A filminin konusu nedir? GORA nerede çekildi? GORA filminin oyuncu kadrosunda kimler var? GORA hangi kanalda yayınlanacak?

G.O.R.A., 2004 yapımı bir Türk bilim kurgu komedi filmidir. Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı bu film, uzaylılar tarafından kaçırılan bir halı satıcısının başına gelen komik olayları anlatıyor. Peki, G.O.R.A filminin konusu nedir? GORA filminin oyuncu kadrosunda kimler var? GORA hangi kanalda yayınlanacak?

GORA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, Arif adlı bir halı satıcısının, uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. gezegenine götürülmesiyle başlar. Arif, burada bir isyan başlatmayı planlayan eski bir uzay pilotu olan Erşan Kuneri ve bilim insanı Bobi ile tanışır. Bir yandan gezegeni yöneten kötü karakter Komutan Logar'ın planlarını bozmayı amaçlarken, diğer yandan da Ceku adlı bir uzaylı kadına aşık olur. Film, Arif'in hem gezegenden kaçma çabalarını hem de Komutan Logar'ın hain planlarına karşı koyma mücadelesini komik bir dille anlatır.

GORA OYUNCULARI

Cem Yılmaz - Arif Işık, Komutan Logar, Erşan Kuneri, Komutan Kubar

Rasim Öztekin - Bob Marley Faruk

Özkan Uğur - Garavel, Anonsçu

Şafak Sezer - Kuna

Özge Özberk - Ceku Lamtina

Ozan Güven - Robot 216, Gerzek

Engin Günaydın - Editör

İdil Fırat - Mulu Lamtina

Erdal Tosun - Rendroy

Cezmi Baskın - Amir Tocha Lamtina

Muhittin Korkmaz - Tihulu