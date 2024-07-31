G.O.R.A filminin konusu nedir? GORA nerede çekildi? GORA filminin oyuncu kadrosunda kimler var? GORA hangi kanalda yayınlanacak?
G.O.R.A filminin konusu, uzaylılar tarafından kaçırılan bir halı satıcısının maceralarını anlatır. Filmde Cem Yılmaz, Özge Özberk, Özkan Uğur gibi isimler yer alır. G.O.R.A. filminin hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.
G.O.R.A., 2004 yapımı bir Türk bilim kurgu komedi filmidir. Cem Yılmaz'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı bu film, uzaylılar tarafından kaçırılan bir halı satıcısının başına gelen komik olayları anlatıyor. Peki, G.O.R.A filminin konusu nedir? GORA filminin oyuncu kadrosunda kimler var? GORA hangi kanalda yayınlanacak?
GORA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, Arif adlı bir halı satıcısının, uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. gezegenine götürülmesiyle başlar. Arif, burada bir isyan başlatmayı planlayan eski bir uzay pilotu olan Erşan Kuneri ve bilim insanı Bobi ile tanışır. Bir yandan gezegeni yöneten kötü karakter Komutan Logar'ın planlarını bozmayı amaçlarken, diğer yandan da Ceku adlı bir uzaylı kadına aşık olur. Film, Arif'in hem gezegenden kaçma çabalarını hem de Komutan Logar'ın hain planlarına karşı koyma mücadelesini komik bir dille anlatır.
GORA OYUNCULARI
Cem Yılmaz - Arif Işık, Komutan Logar, Erşan Kuneri, Komutan Kubar
Rasim Öztekin - Bob Marley Faruk
Özkan Uğur - Garavel, Anonsçu
Şafak Sezer - Kuna
Özge Özberk - Ceku Lamtina
Ozan Güven - Robot 216, Gerzek
Engin Günaydın - Editör
İdil Fırat - Mulu Lamtina
Erdal Tosun - Rendroy
Cezmi Baskın - Amir Tocha Lamtina
Muhittin Korkmaz - Tihulu