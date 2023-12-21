Fremantle ve GAİN Yeni İçerik Anlaşmalarını Duyurdu

Yeni içeriklerini duyurmaya tüm hızıyla devam eden GAİN, bu anlaşma sayesinde izleyicilerine dünyada ses getiren en yeni içerikleri ulaştıracak. GAİN'in Fremantle'la yaptığı işbirliği, platformun yenilenme sürecinden bu yana yaptığı ilk uluslararası anlaşmalardan biri oldu. Bu kapsamda GAİN, aşağıda yer alan başarılı Fremantle projelerini yayınlayacak.

*Bayern Münih: Rise of Legend – Yapımcılığını UFA Fiction'ın üstlendiği ve Gerd Müller, Sepp Maier ve Franz Beckenbauer gibi oyuncuların başrollerini paylaştığı gerçek bir drama dizisi

*House of Kardashian – 72 Films tarafından hazırlanan, sansasyonlarıyla tüm dünyada yakından takip edilen Kardashian ailesinin özel röportajlarını ve daha önce görülmemiş arşiv görüntülerini içeren üç bölümlük bir belgesel

*Herrhausen: The Banker & The Bomb – Başrolünde Oliver Masucci'nin oynadığı jeopolitik bir gerilim dizisi

*C*A*U*G*H*T – Deeper Water Films ve Little Bird Films'in yapımcılığını üstlendiği, başrollerinde Sean Penn, Kick Gurry ve Matthew Fox'un yer aldığı hiciv dolu bir komedi dizisi

*Sullivan's Crossing – Reel World Management, CTV ve Fremantle'ın yapımcılığını üstlendiği; Morgan Kohan, Chad Michael Murray ve Scott Patterson'ın rol aldığı drama dizisi

*Platform 7 – Başrollerini Jasmine Jobson ve Toby Regbo'nun paylaştığı, Dancing Ledge Productions yapımı psikolojik gerilim dizisi

*Alice & Jack – Yapımcılığını Me & You Productions, Groundswell Productions, De Maio Entertainment ve Fremantle'ın üstlendiği, başrollerinde Andrea Riseborough ve Domhnall Gleeson'ın yer aldığı bir drama dizisi

Fremantle Orta Doğu, Afrika ve Güney Doğu Avrupa Kıdemli Başkan Yardımcısı Amaç Us işbirliğine ilişkin şunları söyledi: "Türkiye'deki izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmak için GAİN gibi saygın bir platformla işbirliğinde bulunmak harika. Bu, Fremantle'ın izleyicilere erişimi için önemli bir adım. GAİN'e içeriklerimize harika bir ev sahibi olduğu için müteşekkiriz. Birlikte çalışmayı dört gözle bekliyor ve bu işbirliğinin bölgeye nasıl etki edeceğini görmekten heyecan duyuyorum."

GAİN Uluslararası İşbirlikleri Geliştirme ve Dış Alımlar Direktörü Cengiz Korkmaz ise şunları söyledi: "Beğenilen içeriklerini Türkiye'deki izleyicilerle buluşturmak için Fremantle ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu işbirliği, izleyicilerimize çeşitli ve yüksek kaliteli eğlence sunma vizyonumuzla mükemmel bir şekilde örtüşüyor. Fremantle'ın projelerini sergileme ve dünyada ses getiren bu önemli yapımların daha fazla insana ulaşmasına vesile olduğumuz için heyecanlıyız."

Fremantle Hakkında

Fremantle, eğlence, dizi, film ve belgesel alanlarında dünyaca ünlü, başarılı içeriklerin önde gelen küresel yaratıcısı, yapımcısı ve dağıtımcısıdır. Yerel hikâyeleri küresel ölçekte güçlendiren Fremantle, faaliyet gösterdiği 27 bölgede birinci sınıf içerikler üretir ve sunar. Fremantle, bağımsız bir içerik üreticisi grubudur ve başarılı eğlence formatlarına, ilgi çekici uluslararası dizilere, ödüllü filmlere ve yüksek kaliteli belgesellere ev sahipliği yapmaktadır.

GAİN Hakkında

Yeni nesil dijital içerik ve medya platformu GAİN, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden izleyebileceğiniz özgün dizi, film, program, belgesel gibi içerikleri abonelik tabanlı sunan bir yayın hizmetidir. GAİN; özel içeriklere, farklı seslere, bambaşka renklere ve bağımsız hikâye formatlarına yer vererek "Şimdi ne izlesem?" sorusuna kaliteli alternatifler sunar.

GAİN'e iOS ve Android için geliştirilen uygulamalar ile tüm mobil aygıtlardan, ayrıca Smart TV'lerden ve web üzerinden erişim sağlanabilir. Çok geniş bir içerik kataloğu sunan platformda, özel içerikleri izlemek için abonelik gerekmektedir.

GAİN'i indirmek için:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trgain.mikrogain

https://apps.apple.com/us/app/gai-n/id1516180910

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