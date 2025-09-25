Forza Horizon serisi, dünya çapında milyonlarca oyuncunun sabırsızlıkla beklediği yeni oyunu ile geri dönüyor. Söylentiler doğru çıktı ve Forza Horizon 6 artık resmileşti. Microsoft ve Playground Games, Tokyo Game Show 2025 etkinliğinde yayınladıkları kısa tanıtım videosu ile hem oyunun yeni lokasyonunu hem de gelişmiş oynanış detaylarını ortaya koydu. Bu fragman, serinin uzun süredir beklenen yeni durağı olan Japonya'yı gözler önüne seriyor. Peki, Forza Horizon 6 ne zaman çıkacak? Forza Horizon 6 kaç TL olacak? Forza Horizon 6'ya dairtüm detaylı bilgiler haberimizde...

FORZA HORIZON 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Oyun dünyasında en çok merak edilen sorulardan biri, Forza Horizon 6 ne zaman çıkacak? Henüz resmi bir tarih açıklanmasa da, bazı güvenilir kaynaklar ve Microsoft'un stratejileri bu konuda ipuçları veriyor.

İlk Platformlar: Oyunun ilk olarak PC ve Xbox Series X|S platformlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Game Pass Ayrıcalığı: Game Pass aboneleri, oyunu çıkış gününden itibaren oynayabilecek.

PlayStation 5 Durumu: Playground Games, Turn 10 Studios iş birliği ile PS5 sürümünü daha sonra yayınlamayı planlıyor. Bu nedenle, PlayStation 5 oyuncuları bir süreliğine Forza Horizon 5 ile yetinmek durumunda kalacak.

Olası Çıkış Yılı: Microsoft'un Xbox birinci taraf stratejileri ve yayılan belgeler, oyunun büyük ihtimalle 2026'da çıkabileceğine işaret ediyor.

Bu bilgiler, Forza Horizon 6 ne zaman çıkacak? sorusuna kesin bir yanıt olmasa da, oyuncuların bekleyişine dair net ipuçları veriyor.

FORZA HORIZON 6 KAÇ TL OLACAK?

Peki, merak edilen bir diğer konu: Forza Horizon 6 kaç TL olacak? Şu anda oyunun Türkiye fiyatı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil.

Game Pass Avantajı: Eğer Game Pass aboneliğiniz varsa, oyuna ekstra bir ücret ödemeden erişim sağlayabilirsiniz.

Ön Sipariş ve Paketler: Microsoft ve Playground Games, çıkış öncesi özel paketler ve içeriklerle birlikte farklı fiyat seçenekleri sunabilir.

Bu fiyat tahminleri, resmi açıklamalarla kesinleşmeden önce sadece bir referans niteliği taşıyor.