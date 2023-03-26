Ford Explorer artık tamamen elektrikli!

Ford, Alman mühendisliği ve Amerikan tarzını birleştiren tamamen elektrikli Explorer'ı tanıttı.

Ford'un yenilikçi elektrikli otomobil modellerinin öncüsü olan Explorer, Avrupa pazarındaki beklentilere göre tasarlanmış. Orta boyuttaki crossover, iki sıra halinde beş kişilik koltuk düzenine sahip.

Explorer, dijital teknolojilerle öne çıkarken, sürücünün ve yolcuların hareket halindeyken bağlantıda kalmalarına yardımcı oluyor. Yol deneyimini zenginleştiren özellikleri arasında geniş ve hareketli dokunmatik ekran SYNC Move, iç mekana göre özel uyarlanmış sesli ve bağlantılı bilgi-eğlence sistemi, kablosuz uygulama entegrasyonu ve gelişmiş sürücü yardım teknolojisi bulunuyor.

Model, 470 litrelik bagaj hacmine, sürücü ve ön koltuktaki yolcu arasındaki 17 litrelik konsol, 15 inçlik bir dizüstü bilgisayar konulacak alana; özel bir dolap ve akıllı bagaj kapağına sahip.

Yalın bir tasarıma sahip Explorer, sportif koltukları, konsept otomobillere özgü sofistike ses sistemi gibi özelliklerle geliyor. Tamamen elektrikli model 25 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e hızlı şarj olma ve gelecek yıl Avrupa çapında 500 bin şarj noktasına erişim olanağı sunuyor.

Ford Model e Avrupa Genel Müdürü Martin Sander, "Explorer, yeni nesil ve heyecan verici Ford elektrikli otomobillerin öncüsü. Amerikan köklerimize sahip, ancak Avrupa'daki müşterilerimiz için Köln'de üretildi. Büyük maceralar için yolculuğa hazır ve müşterilerimizin sürüş sırasında günlük ihtiyaçlarını karşılayacak her şeye sahip" dedi.

Ford'un elektrikli otomobil hamlesine öncülük eden tamamen elektrikli yeni Explorer, şirketin Almanya'daki yeni Ford Köln EV Merkezi'nde geniş çapta üretilen ilk elektrikli otomobil. Otomobil, Ford'un Avrupa'da 2030 yılına kadar tamamen elektrikli binek araç portföyü sunma taahhüdünde dev bir adım niteliği taşıyor.

Aerodinamik dış tasarımı, geleneksel ızgara yerine kullanılan kalkan şeklindeki ızgara, yeni elektrikli otomobil hamlesinde Ford'un ikonik Amerikan SUV'sinin ruhunu ve stilini ortaya koyuyor.

Explorer'ın SYNC Move bilgi-eğlence sistemi yalnızca yolcuları bağlantıda tutmakla kalmıyor, aynı zamanda sürücüye uyumlu olacak şekilde yukarı ve aşağı kaydırılabilen ve değerli eşyalar için özel bir saklama alanını gizleyen hareketli 15 inç dokunmatik ekrana da sahip. İki büyük akıllı telefon taşıyabilen bölme, standart olarak bir kablosuz şarj özelliğiyle birlikte sunuluyor ve SYNC Move, Android Auto ve Apple CarPlay ile kablosuz uyumluluk sağlıyor.

Performans tutkunları için en önemli özelliklerden biri de Ford Explorer'ın yolda veya evde hızlı ve kolay şarj edilebilmesi. Explorer, yoldaki en uygun şarj noktalarını bulmaya yardımcı oluyor. Evde şarj ile daha düşük maliyetli elektrik kullanımı ile tam dolu bir pil ve önceden ısıtılmış kabin özelliği sunuyor.

Model ayrıca, sürücülerin ve yolcuların hedeflerine ulaştıklarında da yola çıktıkları zamanki kadar dinç ve yeniden yola çıkmaya hazır olmalarını sağlayacak birçok özellik sunuyor. Konforu artıran standart donanımda, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon simidi, masaj yapan sürücü koltuğu ve sürücü ile ön yolcunun istediği sıcaklığı seçmelerine imkan sağlayan klima kontrolü bulunuyor. Standart anahtarsız giriş ve akıllı bagaj kapağı özellikleri otomobile binişi kolaylaştırıyor; otomobil sahipleri kolları dolu olduğunda bile arka tamponun altına ayaklarıyla basitçe dokunarak bagaja erişebiliyor.

Avrupa'da ilk kez bir Ford modelinde, gösterge koluna dokunarak sorunsuz ve güvenli bir şekilde şerit değiştirmek için Assisted Lane Change ve yoğun şehir merkezlerinde kapıları açmadan önce yaklaşan bisiklet sürücülerini bildiren Clear Exit Assist gelişmiş sürücü destek sistemleri sunuluyor.

Ford, tamamen elektrikli yeni Explorer'ın yeteneklerini sergilemek için, "Lexie Limitless" olarak da bilinen ve dünyanın her ülkesini ziyaret eden tarihteki en genç macera tutkunu Lexie Alford ile dünya çapında sürecek bir macera için bir araya geldi. Bu iş birliğinde, 1920'li yıllarda Ford sponsorluğunda Model T ile dünya turu yaparak rekor kıran efsanevi kadın kaşif Aloha Wanderwell'den esinleniyor.

Explorer ve Explorer Premium olarak iki özel versiyona sahip olan tamamen elektrikli yeni Explorer, Avrupa pazarlarında bu yıl sonu itibariyle sipariş edilebilecek. Türkiye'de ise önümüzdeki dönemde kullanıcılarla buluşacak.

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