Fırat Görgel, TBB başkanlığına aday gösterildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhur İttifakı tarafından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına aday gösterildi. Seçim 2 Mayıs’ta yapılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhur İttifakı tarafından Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanlığı için aday gösterildi. Yerel yönetim alanındaki çalışmaları ve özellikle deprem sonrası yürüttüğü projelerle öne çıkan Görgel’in adaylığı, belediyeler arası koordinasyonu güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

DEPREM SONRASI ÇALIŞMALARI ADAYLIKTA ETKİLİ OLDU

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yeniden inşa ve ihya sürecinde aktif rol üstlenen Görgel, altyapıdan üstyapıya, sosyal desteklerden şehir planlamasına kadar birçok alanda kapsamlı projelere öncülük etti. Hayata geçirilen konut projeleri, altyapı yatırımları ve sosyal destek uygulamaları, Görgel’in yerel yönetim deneyimini güçlendiren önemli çalışmalar arasında yer aldı.

SEÇİM 2 MAYIS’TA ANKARA’DA YAPILACAK

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı seçiminin 2 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de Ankara’da gerçekleştirileceği bildirildi. Öte yandan Millet İttifakı’nın adayının Vahap Seçer olması beklenirken, seçim süreci Türkiye genelindeki yerel yönetimler açısından büyük önem taşıyor.

Haber: Muhammet Özer

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Haberler.com
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı: Bu söylenenler çok ayıp

İBB davasında gerginlik! İmamoğlu çileden çıkıp bağırdı
Arda Güler'den 1000 öğrenciye sürpriz! Beğeni yağıyor

Tam 1000 tane yolladı! Öğrenciler için yaptığına beğeni yağıyor
Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler

Fenerbahçe'ye piyango! Mektup gönderdiler
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!

1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek