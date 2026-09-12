Filo Jet faciasında kan donduran görüntü! Kayıp yolcunun ailesine gönderdiği son video ortaya çıktı

Filo Jet faciasıyla ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir delil ortaya çıktı. Kayıp Özgür Gönül'ün gemi batarken kaydettiği görüntüler, facianın yaşandığı anlara ışık tuttu.

KAYIP YOLCUNUN SON VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" gemisiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Faciada kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydettiği video soruşturma dosyasına girdi. Gönül'ün gemi batarken ailesine gönderdiği görüntülerde, içeride yaşanan panik anbean yer aldı. Görüntülerde dikkat çeken en önemli ayrıntılardan biri ise geminin sol kızağının kırık olması oldu.

GEMİNİN SOL KIZAĞININ KIRIK OLDUĞU GÖRÜLÜYOR

Özgür Gönül'ün ailesine gönderdiği görüntü, gemide facia yaşanırken içerideki durumu gözler önüne serdi. Görüntülerde geminin sol kızağının kırık olduğu ve içeride büyük panik yaşandığı anlar yer aldı. Kayıp yolcunun facia sırasında kaydettiği video, yürütülen soruşturmanın da önemli parçalarından biri haline geldi. Video kaydının içeriği mahkeme tutanaklarına da geçti.

MAHKEME DOSYASINA GİRDİ

Filo Jet gemisinin batmasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 zanlı Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Duruşmada soruşturmada elde edilen bulguları mahkemeye aktaran Polis Müfettiş Muavini Mannaş, halen kayıp olan yolculardan birinin facia sırasında ailesine gönderdiği video kaydının dosyaya girdiğini açıkladı. Mannaş, söz konusu görüntülerde geminin kızağının kırık olduğunun görüldüğünü mahkemeye aktardı.

VİDEO BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Soruşturma kapsamında dosyaya giren video üzerinde teknik inceleme de başladı. Polis Müfettiş Muavini Mannaş, video kaydının bilirkişi incelemesine gönderildiğini mahkemeye bildirdi. Böylece Özgür Gönül'ün gemide yaşananları kaydettiği görüntüler, Filo Jet'in batmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın incelenen delilleri arasına girdi. Özgür Gönül ise facianın ardından halen kayıp durumda.