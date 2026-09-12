Gazetecilere tükürüp, polise saldıran kadın sürücü 2.45 promil alkollü çıktı

Bursa'da anayolda ters yola girerek polis ekiplerince durdurulan ve ardından ortalığı birbirine katan kadın sürücünün 2.45 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Gazetecilere tüküren, polis aracına saldıran ve bir ara ekiplerin elinden kurtularak anayola fırlayan Büşra A., polis ekipleri tarafından son anda yakalandı. Sürücüye yaklaşık 250 bin TL'ye yakın para cezası uygulanırken, kullandığı araç da bağlandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından ters yönde ilerlerken durdurulan ve kendisine müdahale eden polis ekiplerine direnen Büşra A., gazetecilere tükürdü. Polis ekipleri ve basın mensuplarına ağır hakaretlerde bulunan kadın sürücü ses sanatçısı olduğunu ifade etti. Alkolmetre önüne gelince bayılma numarası yapan Büşra A., gözaltının ardından hastaneye sevk edildi. Burada kan testi alınan sürücünün 2.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücüye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle yaklaşık 250 bin TL'ye yakın ceza kesildi.

Olay sırasında kendisini görüntüleyen gazetecilere tüküren, polis aracına saldıran ve ekiplerin müdahalesi sırasında bir anda kaçıp anayola fırlayan Büşra A., seyir halindeki araçların arasında büyük tehlike yaşadı. Araçların altında kalmasına ramak kala polis ekipleri tarafından yakalanan kadın yeniden kontrol altına alındı.

Aracı da bağlandı

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil trafikten men edilerek bağlandı. Olayla ilgili gerekli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan yaşanan hareketli anlar, gazetecilerin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı