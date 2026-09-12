Haberler

Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde Haber Videosunu İzle
Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, yaklaşık 50 milyon TL değerindeki yeni Lamborghini Urus'u ile görüntülendi. Milli futbolcunun servet değerindeki yeni aracı dikkat çekti.

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, yeni aracıyla görüntülendi. Yıldız futbolcunun tercihi, İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini'nin SUV modeli Urus oldu.

YAKLAŞIK 50 MİLYON TL

Orkun Kökçü'nün yeni satın aldığı Lamborghini Urus'un değerinin yaklaşık 50 milyon TL olduğu belirtildi. Lüks otomobil, yüksek fiyatıyla dikkat çekti.

YENİ ARACIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Saha dışında yeni Lamborghini'siyle objektiflere yansıyan Beşiktaş kaptanının otomobil tercihi kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Kökçü'nün yaklaşık 50 milyon TL'lik yeni oyuncağı gündem oldu.

Şaziye Ceyhan
Şaziye Ceyhan
Haberler.com
Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti

Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 bin TL'lik siparişten esnafa sadece 82 TL kaldı

3 bin TL’lik siparişten geriye kalan 82 TL’ye isyan etti: Bu şaka mı?
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

Öcalan için yapılan villada yok yok
Camiye giren kadın cuma namazını karıştırdı

Açık provokasyon! Cuma namazını karıştırmaya kalktı
Antalya'da skandal paylaşım! Zabıta müdüründen başkan vekilini eleştirenlere küfürlü yanıt

Zabıta müdüründen skandal paylaşım!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz krizi

Barış Alper Yılmaz yine kriz çıkardı!
Beşiktaş-Erzurumspor FK maçına damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Kayınpederi çıldırtan yazı! Damadı hastanelik etti