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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nı açmak için şartlarını açıkladı
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın açılması için şartlarını açıklar. Pezeşkiyan, ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde boğazın açılacağını söyledi.

  • İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi.
  • Pezeşkiyan, bu hafta pazartesi günü Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarının Umman-İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ortak bir güzergah oluşturma anlaşmasını imzalamak ve bu anlaşmayı Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne duyurmak üzere Maskat'ta bir araya geleceğini belirtti.
  • Pezeşkiyan, ABD'nin savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadığını ve ekonomik baskılara yöneldiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını söyledi.

"ABD, HEDEFİNE ULAŞAMADI"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hindistan'ın "India Today" televizyon kanalına röportaj verdi.

ABD ile savaş ve ülkeye uygulanan ekonomik baskılara dair Pezeşkiyan, "Savaş yoluyla hedeflerine ulaşamadılar ve bu yüzden ekonomik baskılara yöneldiler ancak biz durmayacağız." ifadelerini kullandı.

İran'a ABD tarafından uygulanan deniz ablukasına işaret eden Pezeşkiyan, "Elbette deniz yolu hayatımızın bağlı olduğu bir yol değil ve bu şekilde de hedeflerine ulaşamayacaklar." dedi.

"ABLUKA VE SALDIRILAR DURDURULURSA AÇILACAK"

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'nın da ABD'nin ablukayı ve saldırılarını durdurması halinde açılacağını belirtti.

İran-Umman arasındaki Hürmüz Boğazı konusundaki görüşmelere ilişkin ise Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Bu hafta pazartesi günü, Arap ülkelerinin dışişleri bakanları, Umman-İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan ortak bir güzergah oluşturma anlaşmasını imzalamak ve bu anlaşmayı Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne duyurmak üzere Maskat'ta bir araya geliyorlar.

Topraklarından bize (ABD tarafından) saldırı yapılan ülkeler bu toplantıda hazır bulunuyor."

Kaynak: AA
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