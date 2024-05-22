Filistin'i hangi ülkeler devlet olarak tanıyor? Filistini kaç ülke tanıdı?

1950'lerden bu yana, Filistinlilerin bağımsızlık mücadelesi örgütlü bir şekilde devam etti. 1964 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) kuruldu ve Filistin halkının haklarını savunma amacıyla bir dizi eylem gerçekleştirdi. Ancak, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma ve müzakereler, sık sık duraksama yaşadı ve sonuçsuz kaldı. Filistin'in bağımsızlık süreci 1980'lerin sonlarından itibaren daha belirgin hale geldi. 1988'de FKÖ, İsrail'i tanımayı reddeden ve bağımsız bir Filistin devletini ilan eden bir bildiri yayınladı. Ancak, bu tür ilanlar pratikte bir bağımsızlık getirmedi ve çatışmalar devam etti. 1990'larda Oslo Anlaşmaları, İsrail ve FKÖ arasında önemli bir adım oldu ve Filistin Yönetimi'nin kurulmasına yol açtı. Ancak, bu süreç de istikrarlı bir barış ve bağımsızlık sağlamadı.

FİLİSTİN'İ KAÇ ÜLKE TANIDI?

Filistin'i tanıyan ülkeler arasında Norveç, İrlanda ve İspanya yer alıyor. Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Norveç'in Filistin devletini tanıyacağını açıkladı ve Kuzey Avrupa ülkesinin 28 Mayıs'ta Filistin'i resmen tanıyacağı belirtildi. İrlanda ve İspanya da Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını duyurdu. Bu adım, Filistin'in uluslararası alanda daha fazla kabul görmesine ve desteklenmesine yönelik önemli bir dönemeç oldu. Ayrıca, Filistin devletini halihazırda Bulgaristan, Polonya, Çekya, Romanya, Slovakya, Macaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsveç olmak üzere 8 AB üyesi tanımaktadır. Bu tanıma kararları, İsrail'in küresel siyasetteki manevra alanını daraltabilir ve Filistin'in uluslararası alanda daha fazla tanınmasını sağlayabilir.

FİLİSTİN'İ DEVLET OLARAK TANIMAYAN ÜLKELER HANGİLERİ?

Filistin'i tanımayan bazı ülkeler arasında ABD, Kanada, Avustralya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Japonya, Güney Kore ve Myanmar bulunuyor. Ancak son zamanlarda Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı. Norveç hükümeti, 1967 sınırlarıyla uyumlu olarak 28 Mayıs'ta Filistin'i tanıyacağını duyurdu. İrlanda Başbakanı da ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını açıkladı. İspanya ise 28 Mayıs'ta Filistin devletini resmen tanıyacak. Bu adımlar, Filistin'in uluslararası alanda daha fazla kabul görmesine yönelik önemli bir dönemeç olmuştur.