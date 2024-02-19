Feyza Altun kimdir? Feyza Altun kaç yaşında, evli mi? Feyza Altun ne söyledi?

'Kadının Fenni' isimli kitabın yazarı olan Altun, aynı zamanda muhalif yönüyle de tanınır. Birçok kadın ve çocuk istismarı davasında vekil olmuştur. Dilan Polat davasıyla gündeme gelen Feyza Altun'un kim olduğu merak ediliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Feyza Altun nereli, kaç yaşında, evli mi? Sorularının cevapları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

FEYZA ALTUN KİMDİR?

Feyza Altun, 1987 yılında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesinde eğitimini tamamladı. Öte yandan Altun, kendisini "Avukat, Feminist Aktivist, Filantrop, Yazar" olarak tanımlıyor. Tarafsız Çalışan Anneler Platformu'nun kurucusu olan aktivist avukat, "Kadının Fenni" isimli kitabıyla da tanınmaktadır. Aynı zamanda muhalif yönüyle tanınan Altun, birçok kadın ve çocuk istismarı davasında vekil olmuştur.

FEYZA ALTUN NE SÖYLEDİ?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrasında X (eski adıyla Twitter) platformunda TT olan Feyza Altun ne söyledi? Feyza Altun X hesabından yaptığı paylaşımda şeriat ilgili konuştu. Feyza Altun'un paylaşımı sonrası 'FeyzaAltunTutuklansın' hashtagi açıldı.