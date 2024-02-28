Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Muş Belediye Başkan adayı ise Feyat Asya oldu. Vatandaşlar, Feyat Asya'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Feyat Asya kimdir? AK Parti Muş Belediye Başkan adayı Feyat Asya kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

FEYAT ASYA KİMDİR?