FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi nerede, hangi hastanede?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde hayatını kaybettiği iddia edilen yerin St. Luke's Hastanesi Monroe kampüsü olduğu belirlendi. Gazeteciler, Gülen'in son günlerini geçirdiği belirtilen odayı görüntüleyerek kamuoyuyla paylaştı. Peki, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesi nerede, hangi hastanede? Detaylar haberimizde...

FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN'İN CENAZESİ NEREDE?

Pensilvanya'da bulunan St. Luke's Hastanesi Monroe kampüsündeki bir hastane çalışanından edinilen bilgilere göre, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in isminin hastanede yaşamını yitirenler listesinde yer aldığı ifade edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde hayatını kaybettiği yerin St. Luke's Hastanesi Monroe kampüsü olduğunu tespit etti. AA muhabirleri, Gülen'in ölümünden önce kaldığı odayı da görüntüleyerek, bu önemli gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.