Fethi Akcan kimdir? MHP Denizli Çal Belediye Başkan Adayı Fethi Akcan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Denizli-Çal Belediye Başkan Adayı Fethi Akcan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Fethi Akcan kimdir? MHP Denizli-Çal Belediye Başkan Adayı Fethi Akcan nereli? Detaylar haberimizdedir…

FETHİ AKCAN KİMDİR?

14 Şubat 1971 yılında Denizli'nin Çal İlçesine bağlı Dağmarmara Köyünde doğdu. İlkokulu Dağmarmara Köyünde, ortaokulu Çal Süller İmam Hatip Ortaokulunda, lise öğrenimini ise Çal Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü'nde tamamladı.

1991 yılında Türkiye Elektrik Kurumunda çalışmaya başladı. 1993 yılında Türkiye Elektrik Kurumu Baklan İlçe Şefi olarak atandı. 1996 yılında Çal İlçe Şefliği görevine getirildi ve 2009 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 5 Ekim 2009 tarihinde Aydem Elektrik Dağıtım A.Ş. Yatırım Müdürlüğü'ne atandı.

Aydem Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sistem İşletme Grup Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü'nde Sistem Uzmanı olarak görevde bulundu. 2014 Yerel Seçimlerinde Belediye Başkanı seçildi. Fethi Akçam, evli ve iki çocuk sahibidir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Denizli İli, Çal İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

Fethi Akcan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Denizli Çal Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.