Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi
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Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi
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Evinin havuzundaki arızaya bakarken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'ten dün acı haber geldi. Ferdi Zeyrek bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Alanda toplanan kalabalığa bir konuşma yapan Zeyrek'in eşi için helallik istemesi dikkat çekti.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in ölümü Manisa ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Manisalılar Ferdi Başkanlarını son yolculuğuna uğurluyor. Binlerce kişi ilk törenin düzenleneceği Manisa Büyükşehir Belediyesi önüne akın etti.

Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

ÖZGÜR ÖZEL, CENAZE ARACINA BİNDİ

Dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek'in naaşı hastaneden alındı. Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in cenazesini taşıdı ve cenaze aracının ön koltuğuna oturdu. Törende ön sıralardaCHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP İstanbul İl, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Başkanı Özgür Çelik, CHP milletvekili Mustafa Sarıgül yer aldı.

Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

EŞİ, HELALLİK İSTEDİ

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, "O Manisa sevdalısıydı. Çok inançlıydı, hakkınızı helal ediyor musunuz? Allah hepinizden razı olsun. Bana hep derdi ki Nurcan dik dur 3 tane çocuğumuz var. Hep dik duracağım. Onun kalbi bende. O çok iyi bir adamdı. 3 tane yavrum var sözümü tutacağım onlara hem anne hem baka olacağım" diye konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıOnur Yener:

Neden helallik istedi acaba, havuzlu villalar, kafamda deli sorular...

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Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

Allah rahmet etsin gerçekten iy birinasandi

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Haber YorumlarıKALEM:

En iyi helalleşme yolu hayatta iken titiz davranıp kul hakına girmemektir; umarım Ferdi bey bu şekilde davranmıştır. Allah rahmet eylesin!

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Haber YorumlarıSeyhmus Aydin:

O Allah'ın sevdiği kuluymus ki onu aldı yanına aldı iyiler hep erken gidermiş

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Onur Yener: kişi kendinden bilir işi. 23 yıldır iş başında olanlar için de kafanda sorular var mı??

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