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Fenerbahçe'nin Transfer Gündeminde Lamine Camara Var!

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Fenerbahçe'nin Transfer Gündeminde Lamine Camara Var!
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Fenerbahçe, kadrosundaki eksikleri gidermek için transfer çalışmalarına erken başladı. Monaco forması giyen 22 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Lamine Camara, Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde yer alıyor. Genç futbolcunun piyasa değeri 40 milyon euro ve İngiliz kulüpleri de yakından takip ediyor.

Fenerbahçe, kadrosundaki eksikleri gidermek için transfer çalışmalarına erken başladı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden biri de Monaco forması giyen Lamine Camara oldu.

22 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürüldü. Yaz transfer döneminde birçok kulübün ilgilendiği ancak Monaco'da kalan Camara'nın, ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.

Monaco ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan genç futbolcunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor. Camara'yı yaz transfer döneminden bu yana birçok İngiliz kulübünün de yakından takip ettiği ifade ediliyor.

### GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Fenerbahçe'nin orta saha için değerlendirdiği Lamine Camara'nın adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile de anılmıştı. Sarı-kırmızılıların transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Senegalli futbolcu için o dönemde herhangi bir anlaşma sağlanmamıştı.

Orta sahada hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Camara, çok yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor.

Mustafa Murat Erdem
Mustafa Murat Erdem
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