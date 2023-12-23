Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu? Rektör Fatma Kanca kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün yayınlanan Resmi Gazete'de Fenerbahçe Üniversitesi yeni rektörü açıklandı. Peki, Rektör Fatma Kanca kimdir? Fenerbahçe Üniversitesi'nin yeni rektörü kim oldu?

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ YENİ REKTÖRÜ PROF. DR. FATMA KANCA KİMDİR?

2001 yılında Kocaeli Üniversitesi Matematik Bölümü'nde lisans eğitimi, 2004 yılında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında doktora derecesini Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Matematik Bölümü'nden almıştır. 2014 yılında Matematik alanında "doçent" unvanını kazanmıştır.

Uluslararası bilimsel dergilerde SCI endeksli çok sayıda yayını, ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunmaktadır. Çeşitli vakıf üniversitelerinde öğretim üyesi olarak akademik görevlerde, Fakülte ve Yönetim Kurulu Üyeliği gibi idari görevlerde bulunmuştur. Doç. Dr. Fatma Kanca 2018 yılından itibaren Fenerbahçe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Araştırma Alanları

Ters problemler, Lokal olmayan sınır koşulları, Sonlu fark yöntemi, Kısmi diferansiyel denklemler.