Fenerbahçe ilk başkanı Zeki Rıza Sporel mi, Faruk Ilgaz mı, Ziya Songülen mi, Şükrü Saracoğlu mu?

Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Sorunun yanıtını öğrenmek isteyen izleyiciler, yarışmacının vereceği cevabı heyecanla beklerken, aynı zamanda doğru cevaba ulaşmak için araştırma yapıyor. Fenerbahçe ilk başkanı Zeki Rıza Sporel mi, Faruk Ilgaz mı, Ziya Songülen mi, Şükrü Saracoğlu mu?

Programın yeni bölümündeki sorular, seyircilerde büyük bir ilgi uyandırıyor. Yarışmacının ne cevap vereceğini merak eden izleyiciler, aynı anda kendi cevaplarını da düşünerek bilgi düzeylerini test ediyor. Bu eğlenceli öğrenme ortamı, izleyenlerin kendilerini yarışmacının yerine koymasına ve bilgi dolu dakikalar geçirmesine imkân tanıyor. Peki, Fenerbahçe ilk başkanı Zeki Rıza Sporel mi, Faruk Ilgaz mı, Ziya Songülen mi, Şükrü Saracoğlu mu?

A: Zeki Rıza Sporel

B: Faruk Ilgaz

C: Ziya Songülen

D: Şükrü Saracoğlu

Cevap : C

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en çok izlenen ve katılımcılarına büyük ödüller vaat eden efsanevi yarışma, atv'de heyecanla devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru bilen şanslı yarışmacı 5 MİLYON TL'nin sahibi oluyor.

Yarışma boyunca belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik barajı geçen yarışmacılar, bu tutarları garantiliyor. Eğer yarışmacı bir soruda takılır ve yanlış cevap verirse, son geçtiği barajın ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği an çekilerek, en son doğru bildiği sorunun karşılığını alma hakkına sahip.

Bu benzersiz formatta hem bilginizle hem de stratejinizle şansınızı zorlayabilir, hayal ettiğiniz büyük ödüle bir adım daha yaklaşabilirsiniz!

Osman DEMİR
