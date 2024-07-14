Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın 16 yaşındaki gencin ölümüne neden olduğu kaza sonrası serbest bırakılması gündemde büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi Fatma Zehra Kınık'ın kim olduğunu ve neden serbest bırakıldığını merak ediyor. Peki, Fatma Zehra Kınık kimdir? Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı?

FATMA ZEHRA KINIK KİMDİR?

Fatma Zehra Kınık, eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızıdır. Kerem Kınık, 2016 yılından beri yürüttüğü Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevinden 2023 yılında istifa etmişti.

Fatma Zehra Kınık'ın da Kızılay'da uzman yardımcısı olarak çalıştığı ortaya çıkmıştır.

Kızılay'da uzman yardımcısı olarak görev alan Kınık, 2020 yılında Şehir Üniversitesi'nin psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Fatma Zehra Kınık'ın 26 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

NE OLMUŞTU?

Beykoz ilçesinde yaşanan kaza 9 Temmuz Salı günü saat 13.30 sıralarında Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; otomobil sürücüsü Fatma Zehra Kınık, Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada, kasksız halde arkasında yolcuyla ilerleyen Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki sürücü ve yolcu düşerken sürücüsüz motosiklet, kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Selim Öztürk, arkasındaki yolcu Batın Barlas Çeki ve kaldırımdaki iki yaya yaralandı. Kazada yaralananlar, hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Batın Barlas Çeki, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, polis de çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

FATMA ZEHRA KINIK NEDEN SERBEST KALDI?